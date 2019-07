Na mejnih prehodih čakalne dobe, ponekod zastoji na cestah

Na gorenjski avtocesti je med priključkom Kranj - vzhod in počivališčem Voklo proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Nastaj je zastoj.

Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Jesenice–Kranjska Gora, pri Dovjah.

Zaradi del je na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Celju 4,5 kilometra dolg zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 20 minut.

Zastoj nastaja tudi na gorenjski avtocesti med Kranjem - vzhod in Brnikom proti Ljubljani, ter na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kjer je dolg približno tri kilometre in pol.

Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje v smeri proti Primorski in na cestah Lucija–mejni prehod Sečovlje, Šmarje–mejni prehod Dragonja, Izola–Strunjan, Starod–mejni prehod Starod in Lesce–Bled.

Kilometrski zastoj je na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani, na podravski avtocesti je zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški dolg tri kilometre.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane in Gruškovje.

V nedeljo bo predvidoma od polnoči do 12. ure zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo urejen po regionalni cesti Celje center–Vojnik–Slovenske Konjice.