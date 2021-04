Na mejnih prehodih odkrili štiri osebe s ponarejenimi PCR-testi

Potem ko so pretekli teden policisti na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja odkrili 14 ponarejenih PCR-testov in hitrih antigenskih testov, so ponedeljek odkrili še štiri osebe s ponarejenimi dokazili.

Na mejnem prehodu Dragonja so policisti obravnavali 59-letnega Ljubljančana, ki je s ponarejenim PCR-testom želel zapustiti državo. Ponarejene PCR-teste pa so policisti odkrili tudi na mejnem prehodu Jelšane, kjer so 51-letni in 34-letni moški ter 22-letna ženska iz Ljubljane poskušali vstopiti v državo. Vsi trije so potovali v istem vozilu.