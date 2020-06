Na mejnih prehodih proti Hrvaški daljše kolone, pred Karavankami večkilometrski zastoj

Za vstop v Slovenijo iz Hrvaške trenutno ni daljših čakalnih dob, izjema je mejni prehod Jelšane, kjer potniki v povprečju čakajo 45 minut, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra.

Do zastojev prihaja tudi znotraj države. Na koncu izolske obvoznice in naprej proti Portorožu je zastoj dolg tri kilometre, zastoji so tudi na cestah Bled-Bohinjska Bela in Šmarje-Koper.