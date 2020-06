Na mejnih prehodih proti Hrvaški daljše čakalne dobe

Na mejnih prehodih proti Hrvaški nastajajo daljši zastoji, čakalna doba za izstop iz države je od 30 minut do ene ure. Dodatno promet ponekod ovirajo prometne nesreče in delovne zapore.

icon-expand Zastoj na mejnem prehodu Jelšane v smeri proti Hrvaški. FOTO: Hak

Zastoji v smeri proti Hrvaški nastajajo predvsem na mejnih prehodih Sočerga, Sečovlje, Jelšane, Starod, Petrina in Dragonja. Za izstop iz države morajo vozniki čakati od 30 minut do ene ure. S ponedeljkom se bodo sicer odprli tudi maloobmejni prehodi s Hrvaško, ki so zaradi zajezitve novega koronavirusa zaprti od 18. marca.

Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred Brezovico proti Kopru, nastal je daljši zastoj, ki sega na zahodno obvoznico do Brda ter na južno obvoznico do Viča. Zastoj je tudi pred delovno zaporo na ljubljanski vzhodni obvoznici pred predorom Golovec proti Dolenjski. V petek se je namreč začela prenova predora, ki bo trajala predvidoma do avgusta. Tekom dneva bo postavljena končna zapora. Skozi predor je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t in avtobuse v obe smeri. Dars daljše zastoje pričakuje predvsem s prihodnjim tednom v času prometnih konic.