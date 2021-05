Na mejnih prehodih s Hrvaško gneča pri vstopu v Slovenijo

Gneča na Obrežju. Slika je arhivska in ne odraža aktualnega stanja na meji.

Zaradi gneče je čakalna doba nastala na mejnih prehodih Dragonja, Starod, Jelšane, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Rigonce, Dobovec, Gruškovje, Zgornji Leskovec, Zavrč in Ormož pri vstopu v Slovenijo. Kot je še zapisano na strani prometno-informacijskega centra se iz smeri Hrvaške proti Avstriji tudi nasploh pričakuje povečan promet.

Zgornji Leskovec - do 30 min

Rigonce - do 30 min

Ormož - do 30 min

Obrežje - 1 ura 30 min in 2 uri za avtobuse

Jelšane - do 30 min

Zaradi skale na cesti je promet oviran tudi na glavni cesti Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica med Malo Pristavo in Ribnico. Zaradi padanja kamenja na cestišče pri Lipnem DOlu pa je zaprta tudi cesta Rimske Toplice - Jurklošter. Sicer pa na naših cestah drugih večjih posebnosti ni.

Popolne zapore zaradi del:

- Mejni prehod Sečovlje bo zaradi obnove zaprt do 31. maja. Obvoz je preko mejnega prehoda Dragonja.

- Regionalna cesta Podbrezje - Zvirče, pri Podbrezjah bo zaprta predvidoma do 27. maja. Obvoz je po gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Brezje, tudi za vozila brez vinjete.