Na mejnih prehodih s Hrvaško tudi več kot dve uri čakanja

Po pričakovanjih promet na slovenskih cestah danes mineva v znamenju zgoščenega prometa in zastojev. Trenutno je večkilometrska kolona vozil na podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vozila v koloni čakajo tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, za pot proti Kranjski Gori na državnem Prometnoinformacijskem centru priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Daljši zastoji so tudi pred mejnimi prehodi Sečovlje, Dragonja in Jelšane.

Povečan promet je trenutno tudi na obalnih cestah med Izolo in Strunjanom, Lucijo in Strunjanom ter med Šmarjami in Dragonjo. Zastoji so tudi na Hrvaškem proti Sloveniji.

Čakalne dobe so še vedno pred večino prehodov na meji s Hrvaško. Po podatkih Prometnoinformacijskega centra za državne ceste vozniki za izstop iz države na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Gruškovje čakajo med eno in dve uri, na Starodu do ene ure. Kolone vozil so ponekod tudi v obratni smeri. Za vstop v državo na Starodu ni čakanja, na Dragonji in Sečovljah pa vozila čakajo do ene ure, na Gruškovju pa več kot dve uri.