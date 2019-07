Na mejnih prehodih s Hrvaško že večurni zastoji

Začel se je prometno obremenjen konec tedna. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Vinica, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Gruškovje in Zgornji Leskovec.

Policija voznike opozarja, naj kljub vročini, gostemu prometu in zastojem ostanejo strpni in upoštevajo cestnoprometne predpise. Svetujejo tudi spremljanje prometnih informacij o zastojih in čakalnih dobah na mejnih prehodih in cestah.

Najdlje morajo osebna vozila čakati na mejnem prehodu Gruškovje, kjer je čakalna doba za izstop iz države več kot dve uri, za vstop pa okoli pol ure. Toliko morajo za vstop v državo čakati tudi na mejnem prehodu Jelšane, za izstop pa od eno do dve uri, tako kot tudi na Obrežju. Eno uro bodo za izstop iz države čakala osebna vozila na prehodu Sečovlje, od ene do dve uri pa se za vstop v državo čaka na mejnem prehodu Gruškovje.

V Zgornjem Leskovcu v občini Videm do 10. ure poteka protest za izboljšanje razmer v prometu proti mejnemu prehodu s Hrvaško. Občani na težave opozarjajo z mirnim prehajanjem prehoda med gasilskim domov in cerkvijo ob cesti skozi Zgornji Leskovec.

Policija voznike opozarja, naj kljub vročini, gostemu prometu in zastojem ostanejo strpni in upoštevajo cestnoprometne predpise. Svetujejo tudi spremljanje prometnih informacij o zastojih in čakalnih dobah na mejnih prehodih in cestah.

Več o stanju na cestah.

'Telefon ubija'

Zastoji pa na naših cestah seveda nastajajo tudi zaradi prometnih nesreč. Vse več prometnih nesreč se zgodi, zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo, posnetki pa kažejo, da na naših cestah vozniki tovornih vozil pogosto med vožnjo gledajo televizijo, uporabljajo računalnike.

Podobno kot policisti drugod po Evropi tudi pri nas ugotavljajo, da vozniki tovornih vozil med vožnjo pogosto opravljajo telefonske pogovore ter pišejo SMS-sporočila. Nekateri vozniki tovornih vozil imajo prižgane tudi prenosne računalnike in druge elektronske naprave, ki jih spremljajo med vožnjo. V posameznih primerih do nesreč prihaja tudi zaradi nezbranosti voznikov oziroma zaradi spleta okoliščin, ko ti med vožnjo pozornost posvečajo drugim aktivnostim, ki ne sodijo za volan in se zato na nepričakovane okoliščine na cesti ne morejo ustrezno odzvati, saj je tudi zavorna pot tovornih vozil mnogo daljša kot pri osebnih vozilih.

Kot je za oddajo 24UR ZVEČER poudaril Peter Pišek iz Obrtne zbornice, predsednik sekcije za promet, je takšno vedenje voznikov tovornih vozil nedopustno: "Vozniki tovornjakov lahko imajo računalnike v vozilu, ampak tega nikakor ne smejo uporabljati med vožnjo", poudarja. Glede na to, da se to na slovenskih cestah dogaja skoraj tedensko, ga ne čudi, da se kljub temu, da imajo tovorna vozila tehnologijo, ki prepreči nalete, to še vedno dogaja. Kot izpostavlja bodo morale "vse institucije, ki skrbijo za varnost v prometu, stopiti skupaj in se pogovoriti o tej temi."