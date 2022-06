Na mejnih prehodih vse večja gneča, čakalne dobe tudi več kot dve uri

Po podatkih Prometno-informacijskega centra je zaradi nesreče na primorski avtocesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani oviran promet. Tudi na mejnih prehodih so kolone vozil vse daljše: na Gruškovju in Dragonji je za osebna vozila pri izstopu čakalna doba do ene ure, na Jelšanah, Sečovljah, Starodu in Sočergi pa približno pol ure. Pri vstopu v državu pa se na Sočergi, Jelšanah in Gruškovju čaka med eno in dve uri, na Dragonji in Sečovljah pa približno dve uri.Na mejnih prehodih Sočerga, Jelšane in Gruškovje je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba med eno in dve uri, na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje pa približno dve uri.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nesreče na primorski avtocesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani oviran promet. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Primorski, na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, na cesti Ljubljana-Brezovica pred delovno zaporo in na cesti Lesce-Bled. Tri kilometre dolg zastoj je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor iz Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo zaradi zastojev. icon-expand Zastoji na Dragonji FOTO: Damjan Žibert Na mejnih prehodih Gruškovje in Dragonja je za osebna vozila pri izstopu čakalna doba do ene ure, na mejnih prehodih Jelšane, Sečovlje, Starod in Sočerga pa približno pol ure. Na mejnih prehodih Sočerga, Jelšane in Gruškovje je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba med eno in dve uri, na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje pa približno dve uri. PREBERI ŠE Napoved AMZS: To poletje bo poletje zastojev na slovenskih cestah Zapore cest zaradi številnih prireditev Na širšem območju Škofje Loke bodo danes, med 18. in 22. uro, nekateri odseki cest popolnoma zaprti zaradi tekaške prireditve. Danes bo do 15. ure kolesarski maraton okoli Pohorja. Številne ceste bodo lahko v tem času kratkotrajno zaprte. Na širšem območju Ptuja bodo kratkotrajne zapore med 11. in 14. uro, kolesarska prireditev. Do nedelje, 19. 6., bo potekala kolesarska dirka po Sloveniji. V soboto med 10. in 15.30 bodo občasne popolne zapore na relaciji Laško-Rimske Toplice-Hrastnik-Zagorje ob Savi-Izlake-Trojane-Lukovica-Dob-Domžale-Mengeš-Moste pri Komendi-Kamnik-Črnivec-Gornji Grad-Radmirje-Ljubno ob Savinji-Raduha-Luče-Podvolovljek-Kranjski Rak-Velika planina. V Mokronogu je zaradi sejma popolna zapora na relaciji Mokronog-Zbure. Cesta Tržič-Kranj bo zaradi dela na cesti pri Križah zaprta do 20. ure.