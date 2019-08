Na mejnih prehodih se za vstop v državo čaka tudi več kot dve uri

Napovedi o prometno obremenjenem vikendu so se uresničile. Na slovenskih cestah in mejnih prehodih so gneče in večkilometrski zastoji.

Na podravski avtocesti je pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški nastala približno 1,5 kilometra dolga kolona. Okoli štirikilometrski zastoj je na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj v smeri Avstrije, zastoji so tudi na regionalni cesti od Šentilja proti Avstriji. Prav tako je okoli kilometrski zastoj na cesti od Tržiča pred predorom Podljubelj proti Avstriji. Zastoji nastajajo še na cestah Seča-mejni prehod Sečovlje, Šmarje-mejni prehod Dragonja in Starod-mejni prehod Starod.

Na štajerski avtocesti je približno kilometrski zastoj tudi pred Slovenskimi Konjicami, pred delovno zaporo proti Ljubljani. Zgoščen promet je tudi na cesti Lesce-Bled ter na regionalni cesti Jesenice-Kranjska Gora. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na izvozu Brnik iz smeri Ljubljane.

Čakalne dobe na mejnih prehodih

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Brezovica pri Gradinu, Sočerga, Starod, Jelšane, Vinica, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Dobovec, Gruškovje, Zavrč in Ormož. Najdlje, več kot dve uri, je pri vstopu v državo treba čakati na Dragonji in Sečovljah, na Obrežju, Gruškovju in Jelšanah pa od ure do dveh. Pri izstopu iz države je najdaljša čakalna doba na Dragonji, in sicer morajo vozniki za vstop v Hrvaško čakati do uro.

Danes bo zaradi asfaltiranja do 18. ure zaprta cesta Kranj-Škofja Loka v Zgornjih Bitnjah, do 20. ure pa bo zaprta cesta Rimske Toplice-Jurklošter v Globokem zaradi del na železniškem prehodu.Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5t, velja danes od 8. do 21. ure, na primorskih cestah od 8. do 22. ure.