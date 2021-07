Številni hitijo na dopust, saj se bojijo novega zapiranja meja

Kot je napovedoval prometni koledar, so ves dan nastajale kolone na cestah. Številni so se odpravili proti naši in hrvaški obali. Najdaljša vrsta čakajočih za prestop meje s Hrvaško, dolga kar devet kilometrov, je bila na Obrežju. Številni se bojijo novega zapiranja meja, zato hitijo na dopust prav zdaj, ogromno Slovencev pa se je tudi letos odločilo ostati na domači obali – tudi zaradi covidnih razmer in ves čas spreminjajočih se pravil za prestop meje.

icon-expand