Na mejo s Hrvaško prihaja okrepitev

Z notranjega ministrstva so sporočili, da so skupaj s Policijo s posameznimi državami članicami EU sklenili Memorandum o soglasju o uvedbi skupnih patrulj za obvladovanje nezakonitih migracij na meji s Hrvaško. "Memorandumi so pripravljeni na podlagi 17. člena Sklepa Sveta 2008/615/PNZ s 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu,"so zapisali na ministrstvu in razložili, da naveden člen določa, "da lahko za pospešitev policijskega sodelovanja pristojni organi, ki jih imenujejo države članice, uvedejo skupne patrulje in druge skupne oblike ukrepanja za ohranjanje javnega reda in varnosti, pa tudi za preprečevanje kaznivih dejanj, pri tem pa pri ukrepanju na ozemlju druge države članice sodelujejo za to imenovani ali drugi uradniki".