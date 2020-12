Na mesto direktorja Muzeja novejše zgodovine bo stopil razvpiti Jože Dežman

Nove kadrovske menjave v kulturi. Vodenje Muzeja novejše zgodovine bo s februarjem prevzel Jože Dežman, zgodovinar, ki je muzej vodil že v času prve Janševe vlade. Pred muzejem in pred nekaterimi drugimi kulturnimi ustanovami pa so se pojavili napisi sramota. Tudi pred Moderno galerijo, kjer so zamenjali direktorico, Upravno sodišče pa je to odločitev razveljavilo.

Po 28 letih direktorovanja bi kustusinja in umetna zgodovinarka Zdenka Badovinacv torek svoj položaj morala prepustiti Robertu Simonišku, a je Upravno sodišče odločitev razveljavilo in ponovno vrnilo kulturnemu ministrstvu. "Ko je padla odločitev ministrstva za novega vršilca dolžnosti sem se odločila za sodno varstvo, ker mislim, da so mi bile kršene človekove pravice, temeljne svoboščine in tudi enakost pred zakonom," pravi razrešena direktorica. Minister namreč ni preveril, ali tudi ona izpolnjuje pogoje za nadaljevanje dela, predvsem pa - tako sodišče - se minister za kulturo Vasko Simoniti ni opredelil, ali pogoje izpolnjuje Simonišek. icon-expand Jože Dežman (prvi z desne) je Muzej že vodil v času prve Janševe vlade. FOTO: Policija.si Badovinčeva se je sicer v zadnjem letu prijavila na vse tri razpise za direktorja galerije."Vendar se ministrstvo ves čas dela, kot da sem mrtva, kot da se ne prijavljam na te razpise, in ignorira dejstvo, da sem kandidat, ki bi lahko bila izbrana že dvakrat," pove. Tako pred Moderno galerijo kot tudi na ploščadi pred Muzejem sodobne umetnosti ter pred Slovensko kinoteko in stavbo na Metelkovi 6, iz katere želi ministrstvo izseliti številne nevladne organizacije, se je preteklo noč pojavil napis "sramota". Tudi pred Muzejem novejše zgodovine, kjer se v kratkem obetajo vodstvene spremembe. Direktorico Kajo Širok, ki danes izjav ni želela dajati, bo zamenjal razvpiti Jože Dežman. Muzej je že vodil. Janša ga je tja imenoval leta 2005. icon-expand Leta 2014 je Dežmana doletela tudi kazen inšpektorata za obrambo. FOTO: POP TV Pred tem je bil Dežman dolga leta član Zveze socialistične mladine, pozneje pa predsednik Komisije Vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč in direktor slovenskega Arhiva. Najbolj znan pa je po tem, da je večkrat sprožil burne odzive s svojimi izjavami. Kolegom z drugačnim pogledom za novejšo zgodovino, je na primer dejal, da "trosijo blodnje" in "prodajajo puhlo repo". Zvezo združenja borcev NOB je preimenoval kar v "zvezo norcev". Med drugim pa ga je leta 2014, ko je na shod odbora 2014 primarširal v slovenski veteranski vojaški uniformi, doletela tudi kazen inšpektorata za obrambo. icon-expand