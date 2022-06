Na ministrstvih primopredaje poslov: prva Han in Počivalšek

Potem ko so poslanci DZ na sredini seji potrdili ministre 15. slovenske vlade Roberta Goloba, ti danes prevzemajo posle od svojih predhodnikov. Prva sta primopredajo na gospodarskem ministrstvu opravila Han in Počivalšek. Napovedane so tudi predaje poslov med ministri za zunanje zadeve, obrambo, okolje in prostor, delo, javno upravo, zdravje in kulturo. Vlada se bo popoldne znova sestala na seji.

Kmalu zatem bosta posle predala nekdanji minister za zunanje zadeve Anže Logar in nova ministrica Tanja Fajon. Ob 10. uri se bo začela primopredaja med nekdanjim ministrom za obrambo Matejem Toninom in novim ministrom Marjanom Šarcem, ki ga bodo ob prihodu sprejeli z vojaškimi častmi. Predvidoma ob 11. uri bosta podpisala primopredajni zapisnik, sledila bosta izjava za javnost in odhod Tonina skozi častni kordon Slovenske vojske. Prejšnji minister za okolje in prostor Andrej Vizjak bo novemu ministru Urošu Brežanu posle predal ob 10.30. Pri večini primopredaj so predvidene tudi izjave za medije. Za 11. uro je napovedana izjava ob primopredaji poslov med dosedanjim ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem in novim ministrom Luko Mescem. Ob isti uri bosta pred novinarje stopila dosedanji minister za javno upravo Boštjan Koritnik in nova ministrica Sanja Ajanović Hovnik. Prejšnji minister za zdravje Janez Poklukar bo v prostorih ministrstva za zdravje predal posle bodočemu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu ob 12. uri. Ob 13. uri bo nekdanji minister za kulturo Vasko Simoniti predal posle novi ministrici Asti Vrečko. Premier Robert Golob je posle od svojega predhodnika Janeza Janše prevzel že v sredo zvečer. Janša je vladi, ki se je po tem sestala tudi na svoji prvi seji, zaželel uspešno krmarjenje med čermi. Vlada se bo sicer danes popoldne sestala še na eni seji, na kateri bo znova sprejela nekaj kadrovskih odločitev, je napovedal premier Golob.