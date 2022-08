Na ministrstvu bi z interventnim zakonom preprečili povišanje cen šolskih malic

Kot je navedeno v obrazložitvi predloga, je njegov osnovni cilj omiliti posledice, ki so nastale zaradi podražitve cen nastanitve, prehrambnih izdelkov in stroškov, povezanih s prehrano pri izračunu cene oskrbnine v dijaških domovih in cene malice učencev in dijakov.

Tako bi z zakonom določili, da se cena šolske malice za učence in dijake v prihajajočem šolskem letu ne zviša in ostane enaka kot v šolskem letu 2021/2022. Zaradi zagotavljanja pozitivnega poslovanja šol pa bi se osnovnim in srednjim šolam razlika med stroški in staršem zaračunano ceno malice krila iz državnega proračuna.