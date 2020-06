Na ministrstvu naklonjeni delu od doma: si kmalu obetamo spremembo zakonodaje?

V Leku oziroma v celotni skupini Novartis Slovenija so imeli že pred dvema letoma 300 primerov dela od doma. Letos januarja pa jih je bilo že 1300. "V času epidemije nas je od doma delalo več kot 1700, sedaj pa še vedno več kot 900," pove Katarina Klemenc, direktorica komuniciranja v Novartisu.

Pred začetkom dela od doma pa mora delodajalec vsakega delavca prijaviti na Inšpektorat za delo. "Za delo na domu se sklene nova pogodba o zaposlitvi, ki ima določene posebnosti. Treba je denimo opredeliti lokacijo in trajanje dela,"pojasnjuje Tanja Cmrečnjak Peliconz Inšpektorata RS za delo. Če gre delavec za nekaj dni na svoj vikend in dela od tam, zakonodaja narekuje, da mora delodajalec v tem primeru spisati novo pogodbo o zaposlitvi. "Trenutna zakonodaja ne omogoča fleksibilnosti, ki si je zaposleni želijo pri novih oblikah dela, zato menimo, da je sprememba na tem področju nujna," poudarja Klemenčeva.

Zato so na vidiku že prvi pogovori o spremembah zakonodaje, ki ureja delo od doma. "Začeli bomo s socialnim dialogom. Pogledali bomo izkušnje zadnjih treh mesecev in slovensko zakonodajo, tudi mednarodno," pojasnjujeCveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo.

Če je bilo še lani za delo na domu prijavljenih le 3000 delavcev, so se letos številke postoterile. V podjetju Špica je v času karantene od doma delalo skoraj vseh 60 zaposlenih, ki se drugače na delo vozijo iz vse Slovenije.

"Zaposleni največkrat izpostavijo vožnjo na delo, stanje v kolonah, da je velik plus, če ostaneš doma, medtem ko sta druženje in sodelovanje tudi pomemben del nekega delovnega okolja," poveKarel Stanovniks podjetja Špica International. A vsaj enkrat do dvakrat na teden bi lahko delali doma, menijo v podjetju. Ukvarjajo se namreč z razvojem programskih rešitev za podjetja in tako so že pred leti razvili aplikacijo, ki beleži delovni čas pri delu na domu. "Preko mobilnika ali spletne aplikacije lahko zaposleni oddajo svoj prihod, odhod na malico in služben odhod. Tako lahko slediš svojim aktivnostim preko dneva," še pojasnjuje Stanovnik.

V času dela od doma zaposleni ne dobi stroškov prevoza na delo, dobi pa stroške malice. Prav tako dobi nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, s katerimi dela.

Na ministrstvu pa so glede rešitve optimistični: "Verjamemo, da bomo skupaj s socialnimi partnerji našli rešitev, ki bo z vidika debirokratizacije dobra za delavce, delodajalce in državo,"zaključi Cveto Uršič. Prvi skupni sestanek ministra za delo, sindikatov in delodajalcev je na sporedu že 3. julija.