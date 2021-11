Na ministrstvu o podaljšanju bonov zaenkrat ne razmišljajo

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo o podaljšanju bonov, ki veljajo do konca leta, ne razmišljajo. Ti so po njihovih navedbah namreč dosegli svoj namen. "Če bi prišlo do dodatne zaostritve epidemioloških razmer in s tem vladnih ukrepov, pa bomo to odločitev ponovno pretehtali," so povedali.

Turistično gostinska zbornica Slovenije je vladi konec prejšnjega tedna zaradi trenutno zaostrene epidemiološke slike in prestavitve številnih rezervacij predlagala podaljšanje možnosti unovčevanja lanskih turističnih bonov in letošnjih bonov 21. Po njihovem predlogu bi ti veljali do 15. aprila prihodnje leto. icon-expand Slika je simbolična. FOTO: Dreamstime Minister Zdravko Počivalšek je sredi oktobra dejal, da je šlo pri bonih za pomoč turističnemu gospodarstvu za lansko in letošnje leto. Takrat je izrazil pričakovanje, da bo večina upravičencev bone do konca leta izkoristila, vendar pa so bile epidemiološke razmere precej boljše od trenutnih. Prebivalci Slovenije so v času šolskih počitnic konec oktobra bone pospešeno unovčevali. Po podatkih finančne uprave je bilo od 19. junija lani do konca oktobra unovčenih 79 odstotkov turističnih bonov v vrednosti 228,44 milijona evrov, kar je 64 odstotkov od zneska potencialno vseh unovčenih bonov. Bonov 21 pa je bilo od 16. julija do konca oktobra unovčenih 58 odstotkov v vrednosti 82,66 milijona evrov ali 44 odstotkov od zneska potencialno vseh unovčenih bonov.