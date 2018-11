Na ministrstvu ob začetku sojenja Mercu poudarili ničelno toleranco do nasilja

Kot so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zapisali v sporočilu za javnost, konkretnega primera ne morejo komentirati, saj postopek še ni zaključen. Ker je ravnatelj ljubljanske osnovne šole Dušan Merc zaščitil osnovnošolki, ki sta se izpovedali, da sta ju spolno napadla osnovnošolca, se je znašel na sodišču. Inšpektorat za šolstvo mu očita, da je učencema s prepovedjo vstopa v šolo kršil njuno zakonsko pravico do šolanja. Inšpektoratu je sledilo tudi tožilstvo.

So pa pojasnili, da se pojavnosti različnih vrst nasilja v šolah zavedajo in jo prednostno rešujejo, saj je zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja eden od temeljnih ciljev vzgoje in izobraževanja. "Ko pride do nasilja, je potrebno takojšnje ukrepanje. Šola mora takoj, ko na katerikoli način zazna nasilje med vrstniki, ukrepati, in sicer na način, da zaščiti otroka, ki je žrtev nasilja," so poudarili.

Pojasnili so, da je v pomoč strokovnim delavcem, kako konkretno postopati v primeru pojava nasilja, zavod za šolstvo s pomočjo zunanjih strokovnjakov v letu 2016 izdal navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgoji in izobraževanju.

Poleg sistemskih rešitev pa na ministrstvu poudarjajo tudi nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev na tem področju. Tako denimo skupaj z zavodom za šolstvo, policijo, Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ter z drugimi redno organizirajo posvete na to temo.

Pripravili so tudi posebno spletno stran, na kateri lahko strokovni delavci, vodstva šol in starši na enem mestu pridobijo uporabne informacije glede zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Šola skozi različne oblike preventivne dejavnosti in ozaveščanja tako v obveznem kot razširjenem delu kurikula senzibilizira učence za prepoznavanje ter ustrezno ukrepanje ob pojavu nasilja, so še navedli na ministrstvu in poudarili, da bosta varnost in zaščita integritete otrok vedno njihova "prva in ključna skrb".

Ob tem so dodali, da je pri tem pomembno sodelovanje z drugimi pristojnimi institucijami in starši, saj je šola le eno od okolij, kamor je otrok vključen. "Dobrobit naših otrok mora biti skrb celotne družbe," so prepričani.