Cigler Kralj trdi, da so po odhodu ministrice odkrili precejšnjo proračunsko luknjo

Na postavki za sektor vinogradništva je namesto pol milijona evrov na voljo 62.000 evrov, je navedel. Dodal je, da so bila za letos predvidena sredstva za vinogradništvo po prvih ugotovitvah porabljena januarja za ukrep iz leta 2025 in da "obstajajo indici, da se je to zgodilo mimo zakona".

"Stanje na ministrstvu ni rožnato," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal Cigler Kralj. Na področju prilagajanja podnebnim spremembam za zagotovitev dodatnih sredstev za izplačila sofinanciranih zavarovalnih premij manjka devet milijonov evrov.

Zato na ministrstvu z zunanjimi sodelavci izvajajo forenzični pregled. "Ugotavljali bomo, ali se je ravnalo v nasprotju z zakoni in drugimi pravnimi akti," je dejal. Nato se bodo odločili, kako ukrepati. "Za sredstva, ki so bila porabljena ali prerazporejena nesmotrno ali nezakonito, bomo zahtevali odgovornost," je dodal. Ob tem je napovedal, da bo kot kmetijski minister naredil vse za zaščito tega sektorja.

Cigler Kralj je povedal, da primopredajni zapisnik po prevzemu vodenja resorja od prejšnje ministrice Mateje Čalušić ni bil podpisan, saj so bili navedeni podatki zelo pomanjkljivi. "V dobrem mesecu smo uspeli pridobiti manjkajoče podatke," je povedal in dodal, da se je Čalušić na vabilo k podpisu opravičila.

Ministrstvo si po njegovih navedbah zelo prizadeva za vzpostavitev dialoga z deležniki. "V zadnjih štirih letih kmetijske organizacije, združenja, fakultete in strokovne ustanove niso bile vključeni v oblikovanje odločitev," je povedal. Ob tem najvišji predstavniki države niso zastopali na evropski ravni. "To je bila velika napaka in malomarnost v času ključnih neformalnih pogovorov za naslednji večletni finančni načrt," je dejal. To se je sedaj po njegovih besedah spremenilo, saj se je nedavno med drugim v Bruslju srečal z evropskim komisarjem za kmetijstvo Christophom Hansnom.

Ključen ukrep je tudi hitrejše odzivanje na ujme. Po njegovih besedah so že stekli postopki za čimhitrejšo pomoč za lansko sušo in pozebo. "Smo v zaključni fazi in pričakujemo, da bo iz tega naslova avgusta izplačanih okoli 12 milijonov evrov," je povedal. Ob tem je zaposlenim dal navodilo, naj poiščejo načine, kako na splošno pospešiti izplačila po naravnih ujmah. "To, da traja eno leto, ker denimo statistični urad marca objavi cene pridelkov za prejšnje leto, je nevzdržno. Zato iščemo pravične in učinkovite rešitve za pospešitev izplačila povračil po škodi," je povedal.

Slovenija računa tudi na podporo Evropske komisije pri obravnavi zahtevka za pomoč iz kmetijske rezerve. Ker je po oceni Ciglerja Kralja prejšnje vodstvo ministrstva slabo načrtovalo tudi sredstva v strateškem načrtu skupne kmetijske politike 2023-2027 in je bilo načrtovanih 88,5 milijonov evrov premalo, bodo okrepili delo tudi na tem področju, je napovedal.