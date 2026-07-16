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Slovenija

Cigler Kralj trdi, da so po odhodu ministrice odkrili precejšnjo proračunsko luknjo

Ljubljana, 16. 07. 2026 15.24 pred 59 minutami 3 min branja 46

Avtor:
STA
Janez Cigler Kralj

Na kmetijskem ministrstvu po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja opravljajo temeljito analizo stanja svojega proračuna. "Naredili bomo tudi forenzični pregled poslovanja prejšnjega vodstva," je napovedal. Ob tem krepijo aktivnosti na evropski ravni in dialog z deležniki ter si prizadevajo za hitrejšo pomoč kmetom po ujmah.

"Stanje na ministrstvu ni rožnato," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal Cigler Kralj. Na področju prilagajanja podnebnim spremembam za zagotovitev dodatnih sredstev za izplačila sofinanciranih zavarovalnih premij manjka devet milijonov evrov.

Na postavki za sektor vinogradništva je namesto pol milijona evrov na voljo 62.000 evrov, je navedel. Dodal je, da so bila za letos predvidena sredstva za vinogradništvo po prvih ugotovitvah porabljena januarja za ukrep iz leta 2025 in da "obstajajo indici, da se je to zgodilo mimo zakona".

Janez Cigler Kralj
Janez Cigler Kralj
FOTO: Bobo

Zato na ministrstvu z zunanjimi sodelavci izvajajo forenzični pregled. "Ugotavljali bomo, ali se je ravnalo v nasprotju z zakoni in drugimi pravnimi akti," je dejal. Nato se bodo odločili, kako ukrepati. "Za sredstva, ki so bila porabljena ali prerazporejena nesmotrno ali nezakonito, bomo zahtevali odgovornost," je dodal. Ob tem je napovedal, da bo kot kmetijski minister naredil vse za zaščito tega sektorja.

Cigler Kralj je povedal, da primopredajni zapisnik po prevzemu vodenja resorja od prejšnje ministrice Mateje Čalušić ni bil podpisan, saj so bili navedeni podatki zelo pomanjkljivi. "V dobrem mesecu smo uspeli pridobiti manjkajoče podatke," je povedal in dodal, da se je Čalušić na vabilo k podpisu opravičila.

Ministrstvo si po njegovih navedbah zelo prizadeva za vzpostavitev dialoga z deležniki. "V zadnjih štirih letih kmetijske organizacije, združenja, fakultete in strokovne ustanove niso bile vključeni v oblikovanje odločitev," je povedal. Ob tem najvišji predstavniki države niso zastopali na evropski ravni. "To je bila velika napaka in malomarnost v času ključnih neformalnih pogovorov za naslednji večletni finančni načrt," je dejal. To se je sedaj po njegovih besedah spremenilo, saj se je nedavno med drugim v Bruslju srečal z evropskim komisarjem za kmetijstvo Christophom Hansnom.

Ključen ukrep je tudi hitrejše odzivanje na ujme. Po njegovih besedah so že stekli postopki za čimhitrejšo pomoč za lansko sušo in pozebo. "Smo v zaključni fazi in pričakujemo, da bo iz tega naslova avgusta izplačanih okoli 12 milijonov evrov," je povedal. Ob tem je zaposlenim dal navodilo, naj poiščejo načine, kako na splošno pospešiti izplačila po naravnih ujmah. "To, da traja eno leto, ker denimo statistični urad marca objavi cene pridelkov za prejšnje leto, je nevzdržno. Zato iščemo pravične in učinkovite rešitve za pospešitev izplačila povračil po škodi," je povedal.

Slovenija računa tudi na podporo Evropske komisije pri obravnavi zahtevka za pomoč iz kmetijske rezerve. Ker je po oceni Ciglerja Kralja prejšnje vodstvo ministrstva slabo načrtovalo tudi sredstva v strateškem načrtu skupne kmetijske politike 2023-2027 in je bilo načrtovanih 88,5 milijonov evrov premalo, bodo okrepili delo tudi na tem področju, je napovedal.

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KOMENTARJI46

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bronco60
16. 07. 2026 16.30
Pismo, a ne znajo računat, eni in drugi???
Odgovori
0 0
repadovrha
16. 07. 2026 16.29
G. minister kaj mislite s tem sporočiti državljanom, uporabite slogan " ne jamrajte, iščite rešitve "
Odgovori
0 0
dober dan
16. 07. 2026 16.25
kje je današnji članek o resnici? Boste dali 1 dan miru?
Odgovori
-1
0 1
prognostik
16. 07. 2026 16.25
Si je pa zelo hitro napolnil žepe.
Odgovori
+0
1 1
Vodnar.si
16. 07. 2026 16.23
Same lukne vidijo,tolko,da lahko vse povprek nabijajo
Odgovori
+0
2 2
ŠeVednoPlešem
16. 07. 2026 16.23
Ker moramo kupiti bokserje in obrambne sisteme, kar smo menda obljubili zvezi Nato, pač bo treba kulturo in kmetijstvo v Sloveniji ukiniti. Ker se ne da, ker bo luknja, obljube Natu stanejo milijardo dve na leto😂😅teli so pa res “dobro” začeli mandat
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+1
2 1
čevapgpt
16. 07. 2026 16.22
vsi novi samo gledajo tiste za nazaj kaj niso delali pravilno in kažejo s prstom potem...
Odgovori
+1
3 2
Infiltrator
16. 07. 2026 16.21
Zdaj se bo cedilo med in mleko ...😂
Odgovori
+3
5 2
ho?emVšolo
16. 07. 2026 16.20
SKOK v nizko vodo
Odgovori
+1
1 0
Antena
16. 07. 2026 16.20
Kar so teli levičarji zapravli se v 8 letih ne, da popravit
Odgovori
+1
5 4
Cupko
16. 07. 2026 16.16
Kakšno luknjo bo pa zapistil on? Še večjo, tako kot ponavadi, ko so v vladi!
Odgovori
+0
5 5
ŠeVednoPlešem
16. 07. 2026 16.16
Torej ministru ni treba nič delat, ker menda se zaradi luknje ne da 😂a za plače sebe in sodelavcev na ministrstvu ter šoferja in tajnice in čistilke bo imel, bogi revček… A začnemo zbirat zamaške za plačo kmetijskega ministra😅
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-1
4 5
kunccix
16. 07. 2026 16.14
Ponovna laž, kaj pa drugega
Odgovori
+2
8 6
krapezsaso
16. 07. 2026 16.10
Kateri politik pa ne dela finančne luknje? Problem je le, kako to en politik prikaže naprem drugemu, ki je praviloma politični nasprotnik...ampak zna Janez pošolati vsakega, preden pride do foteljčka...že videno...
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+2
5 3
brabusednet
16. 07. 2026 16.08
Nič skoku prijavit pa naj dokaže,da ni res.Zato se levičarji tako bojijo SKOKA.
Odgovori
-1
7 8
kunccix
16. 07. 2026 16.15
Pri vseh rabotah desnuhov, bo SKOK imel dela za 15let samo z aktualnimi kriminalci v vladi
Odgovori
-4
2 6
iRobert
16. 07. 2026 16.24
sej ves da so levi in desni isti d..k, samo eni ste ovce, rabte pastirja :D
Odgovori
-1
0 1
si456
16. 07. 2026 16.07
Trenutni minister ste vi g. Cigler in sedaj se od vas pričakuje, da izponite vse dane obljube iz predvololnega časa In ne stokajte glede stanja samih financ se pravi, da ste kompetenten in sposoben najti manjkajoča sredstav, ki jih je vaša predhodnica zapravila že vnaprej In moram priznati, da mi gre že počasi to kazanje s prstom na druge rahlo na živce Dobili ste mandat dobili ste ministrstvo zato prosim začnite delati in se ne obnašajte kot kakašen petletnik ko mu vzamejo sladoled ali liziko
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+7
10 3
CrazyMachines
16. 07. 2026 16.07
Politiki pokvarjeni samo na jeziku vas je in nihče več ne opravlja svojega dela! Če obstaja utemeljen sum, da je nekdo s svojim nevestnim delom oškodoval državo, se ga ovadi in potem za to odgovarja…tu pa kvazi nova vlada obtožuje kvazi prejšno, da so naredili luknjo?!? Vsi delajo luknjo že več kot 30 let, s prstom kažejo drug na drugega in nikoli nihče ne odgovarja na svojo nesposobnost! Morala bi se pri nas zgoditi malo Kitajska, da bi počistli politični plevel…
Odgovori
+8
8 0
štrekeljc
16. 07. 2026 16.04
Pripravlja si izgovor za svojo nesposobnost!
Odgovori
+5
13 8
svoboda1234
16. 07. 2026 16.02
Kdo bo naredil forenzični pregled,Črna kocka
Odgovori
+7
14 7
yolli
16. 07. 2026 15.57
Dajte številke na mizo...črno na belem....da se vidi res kaj je.....
Odgovori
+17
17 0
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