Na ministrstvu prepričani, da bo sanacija končana v petih letih

Enajst mesecev, dobrih 840 kilometrov vodotokov, vsak dan je delalo povprečno več kot 1500 delavcev. 172 milijonov evrov so stala izvedena dela in tik ob obletnici poplav je stanje na vodotokih danes ... "Podobno stanje, kot je bilo tik pred poplavami, nekatere stvari so malenkost boljše, pretočnost je nekoliko večja, po drugi strani je pa odpornost proti eroziji manjša, ker se tla še niso konsolidirala, vegetativni plašč še ni zrasel na novo, da bi se vzpostavil in bi s tem nudil dodatno zaščito brežinam," pravi Rok Fazarinc, gradbeni inženir, hidrolog in vodja Sveta za vode.

Začenja se, kot pravijo na vladi – program sanacije vodotokov, ki po besedah dr. Lidije Kegljevič Zagorc, državne sekretarke na ministrstvu za naravne vire in prostor, vključuje: "Od izdelave projektne dokumentacije, morda včasih celo prostorske dokumentacije, do same izvedbe na terenu."

Sanacija vodotokov bo stala 1,3 milijarde evrov in kot pravijo bodo s programom zagotovili trajne rešitve, ki bodo zmanjšale poplavno ogroženost.

"V letu 2024 in 2025 bomo pričeli z izvajanjem tistih manj zahtevnih sanacijskih del, ki zahtevajo tudi manj dokumentacije, manj zemljišč, vzporedno pa pripravljamo projekte za tiste večje sanacije, ki pa jih nameravamo na terenu pričet izvajati v letih 2026, 2027 in 2028," pravi Kegljevič Zagorc.

Na ministrstvu so prepričani, da bo sanacija v petih letih končana. Nekateri župani sicer vladi že zdaj očitajo, da se vodotoke ureja prepočasi.

"Zdaj se pač skuša nadoknaditi ta manko zadnjih 30 let, ko je bilo vodno gospodarstvo izjemno zapostavljeno, stroka, ki tu dela, pa lahko dela v okviru zmožnosti in svojih kapacitet," pa pravi Fazarinc.

Meni, da bo sanacija zaradi sistemskih ukrepov trajala več kot pet let, medtem se bo sicer poplavno varnost izboljšalo z različnimi nasipi.

"Relativno enostavno je zagotoviti poplavno varnost do teh 100 letnih vod, lanska poplava pa je bila bistveno bolj intenzivna in za tako intenzivnega pojava še nekaj časa ne bomo sposobni preživeti brez posledic, brez škode," poudarja Fazarinc.

Vlada sicer zagotavlja, da bodo ob sanaciji sočasno potekala tudi redna vzdrževalna dela na vodotokih, za dela bo vsako leto na voljo 40 milijonov evrov. Do sredine julija je sicer vlada iz proračuna za obnovo po poplavah namenila že skoraj milijardo evrov.