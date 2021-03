Lončar nov generalni sekretar, Damjanoviču podaljšali mandat

V svet zavoda se za mandatno dobo štirih let od ustanovitvene seje sveta zavoda na predlog ministra za kulturo imenujejo Suzana Žilič Fišer , Vesna Jurca Tadel , Ksenija Vaš in Zdravko Luketič kot predstavniki ustanovitelja ter na predlog Mestne občine Maribor Zdenka Križanič kot predstavnica mariborske občine, še piše v sporočilu za javnost.

Damjanovič je bil direktor Slovenske filharmonije (SF) od leta 2003 do leta 2017, ko ga je razrešilo ministrstvo za kulturo oziroma tedanji minister Tone Peršak. Preden je prišel v SF, je bil zaposlen v SNG Opera in balet Ljubljana, najprej v orkestru kot trobentač, nato v marketingu.

Vlada je Damjana Damjanoviča za v. d. generalnega direktorja imenovala največ za šest mesecev, to je najdlje do 22. septembra, piše v sporočilu za javnost po seji vlade.

Uštarjeva, ki je do prevzema začasnega vodenja inštituta vodila službo za kakovost, je v svoji predstavitvi svetu zavoda izpostavila, da je onkološki inštitut kljub epidemiji v lanskem letu nemoteno izvajal svojo dejavnost, in to kljub prostorski stiski in večji odsotnosti kadra. Poudarila je tudi pomen dobrega kriznega komuniciranja in prenosa informacij med zaposlenimi.

Izpostavila je tudi, da so že pristopili k reševanju prostorske problematike in posodobitvi informacijskega sistema, vzpostavljajo pregledno in urejeno vodenje ter postavljajo jasna navodila zaposlenim. Obvladujejo odhodke, uvajajo kontrolo nad porabo materiala in sistemski pristop nabave ter s sistemskim pristopom izboljšujejo organizacijo dela, je še naštela. Ob tem so po njenih besedah ključni zadovoljni zaposleni, spoštljivi medsebojni odnosi in sodelovanje.

Pri svojem delu zasleduje poslanstvo, ki je skrb za bolnika, odlična in varna oskrba ter dostopnost in pravočasnost zdravstvenih storitev, je navedla. Kot je dodala, ji vodenje onkološkega inštituta predstavlja izziv, pri tem pa ji pomagajo dolgoletne izkušnje iz gospodarstva, kjer je delovala več let.

Onkološki inštitut je novo vodstvo iskal po izteku mandata Štiblar Kisićevi. Svet zavoda je na prvem razpisu za generalnega direktorja imenoval Roberta Cuglja, a tedanji minister Tomaž Gantar k imenovanju ni dal soglasja. Razpis so ponovno objavili 17. julija, inštitut pa je kot v. d. generalne direktorice vodila Uštarjeva. Vlada je medtem v svetu zavoda zamenjala pet predstavnikov ustanovitelja.

Novi generalni direktor uprave za varno hrano Matjaž Guček

Za generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa je vlada imenovala Matjaža Gučka. Petletni mandat bo nastopil 16. marca, je sporočil urad vlade za komuniciranje.

Guček je diplomirani veterinar in po navedbah ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odlično pozna delovanje uprave, kjer je zaposlen od leta 2000. Trenutno je namestnik generalnega direktorja in vodja veterinarske službe v Sloveniji.

Resorni minister Jože Podgoršek ima glede novega vodstva uprave "velika pričakovanja, predvsem kot najvišjo možno mero pozornosti in skrbi za zagotavljanje varnosti potrošnikov na področju hrane ter tudi na drugih področjih, ki so v pristojnosti uprave za varno hrano", so zapisali.

Minister posebej pričakuje povečano pozornost na področju zagotavljanja sledljivosti, navajanju porekla, učinkovitega inšpekcijskega nadzora, da bodo potrošniki v Sloveniji z ukrepi in aktivnostmi uprave še bolj prepričani, da uživajo varno hrano, ter da se nadzor učinkovito izvaja. "S tem bomo povečali zaupanje pri potrošnikih tako na področju hrane kot glede dela inšpekcijske službe," meni ministrstvo.

Upravo kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja vodi Jernej Drofenik. Vlada ga je na položaj za največ pol leta imenovala marca lani, nato pa mu je septembra lani, potem ko v natečajnem postopku ni bil izbran noben kandidat in so začeli nov postopek javnega natečaja za generalnega direktorja uprave, mandat v. d. podaljšala najdlje do 15. marca 2021.