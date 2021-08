Na ministrstvu za skrajševanje čakalnih vrst namenili 65 milijonov evrov

Na ministrstvu za zdravje so začeli odpirati ponudbe, ki so prispele na javni razpis za skrajševanje čakalnih vrst. Ministrstvo bo po končanem postopku odpiranja pripravilo kratek povzetek in ga objavilo na svojih spletnih straneh, predvidoma do konca tega tedna. Za razpis bodo namenili 65 milijonov evrov.

icon-expand Bolnike, ki čakajo nedopustno dolgo, bodo začeli vabiti na storitve v drugi polovici septembra. FOTO: Damjan Žibert Na razpis so se lahko prijavili tudi zasebni izvajalci, a bodo prednost pri izbiri imeli izvajalci v okviru javne mreže. Pri razdeljevanju programa pa bodo upoštevali tudi to, kako hitro bodo lahko izvajalci opravili storitve. Rok za oddajo prijave na razpis se je iztekel v torek popoldne, a na ministrstvu do končanega odpiranja ponudbe ne razkrivajo števila prispelih prijav. Po poročanju medijev so na razpis med drugim prijavili v celjski, murskosoboški in novogoriški bolnišnici ter obeh univerzitetnih kliničnih centrih. Med zasebniki pa na razpisu med drugim konkurirajo Zdravstveni zavod Zdravje, Medicor in Kirurgija Bitenc. Z razpisom bo do zdravstvene storitve lahko hitreje prišlo več kot 20.000 bolnikov, ki na obravnavo čakajo nedopustno dolgo, je na predstavitvi dejal minister za zdravje Janez Poklukar. Zadnje mesečno poročilo o čakalnih dobah je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sicer objavil januarja letos. Za Radio Slovenija so na NIJZ pojasnili, da se "zaradi nekaterih nejasnosti v kakovosti podatkov pri posameznih izvajalcih podatkih še preverjajo". Bolnike, ki čakajo nedopustno dolgo, bodo začeli vabiti na storitve v drugi polovici septembra. Klicali jih bodo iz nacionalnega klicnega centra, ki deluje pod okriljem NIJZ. Bolnika bodo vprašali, ali želi opraviti storitev, na katero čaka, pri drugem izvajalcu, ki bo nudil krajšo čakalni dobo. Če bo določenega izvajalca zavrnil, bodo ponudili tudi druge, kjer lahko bolnik prej pride na vrsto. PREBERI ŠE Zaradi poškodbe nosu mora na operacijo, UKC Ljubljana ga je naročil – čez 10 let Za razpis bodo namenili 65 milijonov evrov, večino iz sredstev dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic, ki v lanskem letu zaradi manjšega obsega izvajanja zdravstvenih storitev niso v celoti porabile zbranega denarja v okviru premij dopolnilnega zavarovanja. Za tiste, ki niso dopolnilno zdravstveno zavarovani, bo storitve kril proračun. Storitve bodo plačali po veljavnih cenah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ob začetku letošnjega leta. Če bi se cene vmes spreminjale, bodo te spremembe upoštevali v razpisu.