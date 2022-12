Na mirovnih misijah v tujini bo praznike preživelo 273 vojakov

Največ, 113 vojakov je na najnovejši misiji na Slovaškem, kjer kot motorizirana pehotna četa delujejo v okviru mednarodne bojne skupine, ki je bila vzpostavljena v luči ruske agresije na Ukrajino. 36 pripadnikov Slovenske vojske pa kot artileristi sodeluje v drugi bataljonski bojni skupini v Latviji.

91 pripadnikov pa na Kosovu deluje v sklopu dveh nekinetičnih skupin za povezavo in nadzor na operaciji Kfor, z nalogo zbiranja obveščevalnih podatkov. Član ene od teh skupin, štabni vodnik Borut Župevc, sodeluje že na svoji peti misiji. Povedal, da si bodo praznike poskušali narediti čim lepše. Kot je dejal bo na nivoju mednarodne baze Film City v Prištini organizirana božična večerja, "skupaj se bomo podružili v jedilnici, nato pa vsak v svojih nastanitvenih objektih, kot si bomo to organizirali".