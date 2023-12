Na misiji v napadenem oporišču tudi slovenska vojaka: 'Oba sta v redu'

Potrdili so tudi navedbe tujih medijev in ameriške Bele hiše, da je bil Erbil napaden.

"Oba pripadnika Slovenske vojske v vojaškem oporišču Erbil sta v redu, v času napada nista bila v bližini," so nam potrdili v Slovenski vojski, kjer smo po napadu na ameriško letalsko oporišče preverili stanje naših vojakov na območju. V času napadov sta bila sicer v zaklonišču.

Kot smo poročali, so bili v napadu, za katerega je odgovornost prevzela skrajna šiitska militantna skupina Kataib Hezbolah, ranjeni trije ameriški vojaki, eden od njih huje. ZDA so na napad odgovorile s povračilnim napadom na tri objekte, ki jih uporabljajo skupina Kataib Hezbolah in "povezane skupine".

Slovenska vojska na misiji v Erbilu sodeluje vse od 5. septembra 2016. Slovenski pripadniki v Centru za usklajevanje usposabljanja urijo varnostne sile v severnem delu Iraka. Pripadniki SV svetujejo kot mentorji, skladno z nalogami, dodeljenimi na naborni konferenci, na področjih pehotne oborožitve in taktike, temeljne medicinske pomoči, inženirstva ter zvez, piše na spletni strani Slovenske vojske.

Običajno je sicer na misiji po zapisu na spletni strani SV šest pripadnikov v Centru za usklajevanje usposabljanja, en častnik pa opravlja dolžnost v poveljstvu koalicije pri Osrednjem vojaškem poveljstvu Združenih držav Amerike v Tampi (US CENTCOM). Šest pripadnikov v Erbilu deluje pod vodstvom Nemčije. Skupaj sestavljajo mobilno skupino za usposabljanje in so vključeni v skupino za vzpostavitev partnerskih zmogljivosti.