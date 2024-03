Na mizah velikonočne dobrote, kristjani se spominjajo Jezusovega vstajenja

Na največji krščanski praznik bodo danes zjutraj v cerkvah potekale vstajenjske procesije z mašami, na katerih bodo slovesne aleluje naznanile, da je Jezus vstal od mrtvih. S tem je po verovanju kristjanov Jezus premagal smrt, ljudem pa odprl možnost, da so po smrti deležni večnega življenja.

Škofje Katoliške cerkve v Sloveniji so v poslanici ob velikonočnih praznikih poudarili, "naj se ne predajamo obupu nad življenjem". Vsem so zaželeli blagoslovljeno veliko noč, da bi "prepoznali Boga, ki hodi z nami in nas vabi k polnosti življenja".