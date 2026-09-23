Na mizi DZ obravnava predlaganih dopolnitev zakona o grbu

Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike tako ne bi bilo več mogoče.

S tem bi v Resnici radi odpravili pravno praznino na tem področju in hkrati zagotovili nevtralnost uradnih institucij in državniških funkcij. Po oceni predsednika stranke Resnica Zorana Stevanovića bi s tem preprečili delitve, saj vsako tako izobešanje po njegovem prepričanju samo še bolj poglobi polarizacijo družbe in njene delitve. S predlogom bi predvideli tudi inšpekcijski nadzor in kazni.