Na mizi ESS predlog o božičnici, pričakovana burna razprava

Ekonomsko-socialni svet (ESS) bo na današnji seji soočil mnenja o vladnem predlogu obvezne božičnice. Pričakujemo lahko burno razpravo, saj vlada vztraja, da bo 14. plača obvezna in da bo izplačana še letos, delodajalci pa, da je to nesprejemljivo, saj bi lahko vodilo v stečaje podjetij in odpuščanja. Sindikati vladni predlog podpirajo.

Delodajalci opozarjajo, da mora božičnica ostati prostovoljna, tako da bi jo še naprej izplačevala le podjetja, ki jim to omogoča poslovanje. FOTO: Shutterstock icon-expand

Ekonomsko-socialni svet bo na današnji seji soočil mnenja o vladnem predlogu obvezne božičnice. Do božičnice bi bili glede na vladna izhodišča upravičeni vsi, tako zaposleni v zasebnem kot javnem sektorju. Določena bi bila lahko v višini celotne, polovice ali četrtine minimalne plače, pri tem pa neobdavčena in neoprispevčena. Kot je izračunalo finančno ministrstvo, bi bil državni proračun v primeru, da bi bila božičnica enaka znesku polovice minimalne plače, ob 372 milijonov evrov.

Delodajalci vztrajajo pri prostovoljni božičnici

Delodajalci opozarjajo, da mora božičnica ostati prostovoljna, tako da bi jo še naprej izplačevala le podjetja, ki jim to omogoča poslovanje. Namesto obvezne 14. plače predlagajo dvig splošne olajšave pri dohodnini in ukinitev plačila socialnih prispevkov ob izplačilu poslovne uspešnosti. Najbolj ostre tone so ubrali v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer so v primeru vztrajanja pri obvezni 14. plači zagrozili z izstopom iz ESS in državljansko nepokorščino.