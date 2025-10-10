Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Na mizi ESS predlog o božičnici, pričakovana burna razprava

Ljubljana, 10. 10. 2025 07.22 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
41

Ekonomsko-socialni svet (ESS) bo na današnji seji soočil mnenja o vladnem predlogu obvezne božičnice. Pričakujemo lahko burno razpravo, saj vlada vztraja, da bo 14. plača obvezna in da bo izplačana še letos, delodajalci pa, da je to nesprejemljivo, saj bi lahko vodilo v stečaje podjetij in odpuščanja. Sindikati vladni predlog podpirajo.

Delodajalci opozarjajo, da mora božičnica ostati prostovoljna, tako da bi jo še naprej izplačevala le podjetja, ki jim to omogoča poslovanje.
Delodajalci opozarjajo, da mora božičnica ostati prostovoljna, tako da bi jo še naprej izplačevala le podjetja, ki jim to omogoča poslovanje. FOTO: Shutterstock

Ekonomsko-socialni svet bo na današnji seji soočil mnenja o vladnem predlogu obvezne božičnice. Do božičnice bi bili glede na vladna izhodišča upravičeni vsi, tako zaposleni v zasebnem kot javnem sektorju. Določena bi bila lahko v višini celotne, polovice ali četrtine minimalne plače, pri tem pa neobdavčena in neoprispevčena.

Kot je izračunalo finančno ministrstvo, bi bil državni proračun v primeru, da bi bila božičnica enaka znesku polovice minimalne plače, ob 372 milijonov evrov.

Delodajalci vztrajajo pri prostovoljni božičnici

Delodajalci opozarjajo, da mora božičnica ostati prostovoljna, tako da bi jo še naprej izplačevala le podjetja, ki jim to omogoča poslovanje. Namesto obvezne 14. plače predlagajo dvig splošne olajšave pri dohodnini in ukinitev plačila socialnih prispevkov ob izplačilu poslovne uspešnosti. Najbolj ostre tone so ubrali v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer so v primeru vztrajanja pri obvezni 14. plači zagrozili z izstopom iz ESS in državljansko nepokorščino. 

Preberi še GZS: Plače vse bolj obdavčene, Ministrstvo: Gre za kompleksnejši izračun

Sindikati so na drugi strani vladni predlog pozdravili. Obravnava te točke je bila sicer nekaj časa pod vprašajem. Delodajalci so namreč ob odločni retoriki premierja Roberta Goloba, da obvezna 14. plača bo, in to še letos, ocenili, da se, če je že vse odločeno, ni o čem več pogajati. Ko so dobili zagotovila, da so vladna izhodišča podlaga za pogajanja, se je ozračje vendarle razelektrilo in točka je bila uvrščena na današnji dnevni red ESS.

Socialni partnerji bodo imeli na mizi tudi proračunske dokumente in vladna izhodišča za zvišanje praga za normirance.

božičnica vlada Ekonosmo-socialni svet
Naslednji članek

Dunajska cesta že zaprta: pričakujte kolone s policijskim spremstvom

Naslednji članek

Dan odprtih vrat: zobozdravniki nudijo brezplačne preglede

SORODNI ČLANKI

Trgovinska zbornica podpira božičnico, a le prostovoljno

Janša: Vsako kosilo je treba enkrat plačati

Delodajalci po Golobovi napovedi mirnejši, zdaj ogorčeni sindikati

Golob o božičnici: Zaposleni se ji bodo lahko odpovedali, da ne bi potopila podjetja

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (41)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
10. 10. 2025 09.10
Zlata mrzlica: najemite mulo in izposodite si kosmiče. Mrzlica dot-com: kupite dial-up, molite za prve javne ponudbe delnic. Mrzlica bitcoinov: kliknite »kupi«, srknite kavo, pustite, da SHA-256 pred kosilom uniči bančni kartel.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
10. 10. 2025 09.08
+0
Ironija ,ko ti stisne minus pa pojma nima zakaj 😁😁😁
ODGOVORI
1 1
kiropraktik
10. 10. 2025 09.06
-1
Proračun v rdečem, "supermanager" pa deli bonbončke! Vse za glasove!
ODGOVORI
1 2
BBcc
10. 10. 2025 09.10
Ki bodo trajni in bodo ostali tudi po volitvah.👌
ODGOVORI
0 0
zmago56
10. 10. 2025 09.04
-1
Božičnica je oziroma bi morala biti nagrada za celoletno uspešno delo. To, da dobijo Božičnico vsi pa je samo še ena potuha delomrznežem in dokaz, da se dela v Sloveniji ne ceni in se delati ne splača.
ODGOVORI
1 2
Samo navijač
10. 10. 2025 08.55
-8
Če ste trenutno stari 30 let, se lahko zlahka upokojite z naložbo v Bitcoin v višini 50.000 dolarjev. Bitcoin je ultimativna (goljufiva haha) koda za upokojitev: Kupite ≈ 0,41 BTC danes (cena ≈ 121,8 tisoč $) Mediana potenčna vrednost (poštena vrednost) → BTC ≈ 6,3 milijona $ realno do leta 2055 Zaloga ≈ ​​2,6 milijona $ → 103 tisoč $/leto (pravilo 4-odstotnega dviga) Zgornji pas (vrh cikla ~5 × pravilo dviga) → BTC ≈ 30 milijonov $ realno Zaloga ≈ ​​12,3 milijona $ → 492 tisoč $/leto 🤯 Spodnji pas (dno cikla ≈ 2,7 milijona $) → portfelj ≈ 1,1 milijona $ → 44 tisoč $/leto Istih 50 tisoč $ v indeksu S&P 500 (6 % realno) → ≈ 287 tisoč $ → 11,5 tisoč $/leto VSI ti izračuni upoštevajo letno 6,5-odstotno monetarno ekspanzijo M2/razvrednotenje dolarja. Majhni žetoni, ogromna izbirnost. Čas + digitalna redkost = svoboda. Moč Bitcoina.
ODGOVORI
0 8
Polkavalčekrokenrol
10. 10. 2025 08.50
+8
Prostovoljno lahko nakaćete več kar bo večina tudi storila,tiisti ki tega ne zmore pa ključ v vrata,moja kelnarca vsak dan skuha 1200kav pa doslej še ni videla prebite pare,sramota
ODGOVORI
10 2
4krogci
10. 10. 2025 09.10
ja in zakaj pol svoji zaposleni kelnarci..ce pravis da je tvoja...ne das bozicnice??? zakaj samo jemljes od nje??
ODGOVORI
0 0
Jernej Sekirnik
10. 10. 2025 08.48
-6
Morajo še za socialkarje nekaj skupaj spraviti, saj tam je tudi močna volilna baza. Prispevki za dolgotrajno oskrbo tako letijo, da je že lep kupček, sekretarka je rekla, da bodo porazdelili denar še za druge zadeve:)
ODGOVORI
5 11
Minifa
10. 10. 2025 08.47
-4
Kako lahko deliš denar, ki ga ni in ga nikoli ne bo. JAVNI SEKTOR rabelj Slovenske države.
ODGOVORI
7 11
zmago56
10. 10. 2025 08.56
-3
Tudi javni sektor je potreben, a na žalost je v Sloveniji tam zaposlenih preveč tistih, ki opravljajo nevidno delo in delo od doma, skratka delo brez dodane vrednosti in za to delo plače dobivajo.
ODGOVORI
3 6
ćurkl
10. 10. 2025 08.41
-8
Otroci predlagajo 3x obvezno obdarovanje za miklavža, božička in dedka mraza z minimalno vrednostjo posameznega darila 100 € +. Pa če si starši/skrbniki to lahko privoščijo ali ne ...
ODGOVORI
4 12
BBcc
10. 10. 2025 08.41
+3
Končno konkretno za poštenega delovnega človeka. Enkrat po dolgem času smo to doživeli. Zgodovinsko. Bravo vlada.👌👏
ODGOVORI
11 8
pietro
10. 10. 2025 08.54
-3
za delovnega človeka ja , ne pa za vas socialkarje
ODGOVORI
4 7
BBcc
10. 10. 2025 08.59
+2
Ne sodi drugih po sebi. Nismo vsi na sociali kot ti.
ODGOVORI
4 2
NeXadileC
10. 10. 2025 08.41
-9
Bankovce bi morali deliti v svežnjih. Tako bi prebudili kolo ekonomije.
ODGOVORI
2 11
Jernej Sekirnik
10. 10. 2025 08.40
-4
Hehe katera komedija. Ne dolgo nazaj celo v parlamentu je rekel šef vlade, božičnica bo, za VSE in OBVEZNA. Pazi v parlamentu in pred kamerami. Lahko pogledate, če ne verjamete
ODGOVORI
7 11
Bzzzzzzzz
10. 10. 2025 08.27
+11
da ne bo pomote- JAVNI SEKTOR še NI NIKOLI dobil božičnice, delam v njem in sem sigurna, da je še nisem dobila
ODGOVORI
15 4
BBcc
10. 10. 2025 08.41
+5
Zdaj jo boste in vsi ostali 👍
ODGOVORI
10 5
jedupančpil
10. 10. 2025 08.49
-5
saj si jo tudi ne zasluzite in jo ne boste dobili
ODGOVORI
3 8
Castrum
10. 10. 2025 08.56
-4
@Bzzzzz, zaposleni v javnem sektorju STE že večkrat prejeli t.i. Solidarnostno pomoč javnim uslužbencem. Ni ravno božičnica, je pa izplačilo!
ODGOVORI
2 6
Bzzzzzzzz
10. 10. 2025 08.25
+4
da se ne boste preveč usajal čez javni sekto
ODGOVORI
10 6
zmago56
10. 10. 2025 08.46
-4
V javnem sektorju, državni upravi je veliko takih, ki bi morali na plačilni dan položnice namesto plače dobiti, če bi se teh podali bi tisti ki delajo lahko višje plače in tudi božičnico dobivali.
ODGOVORI
4 8
BBcc
10. 10. 2025 08.55
+3
Kot prvo vaš Janez Janša bi res moral vrnit vse kar je dobil s državnega proračuna. Zaviralec Slovenije in velik porabnik davkoplačevalskega denarja za lasten žep.
ODGOVORI
6 3
Castrum
10. 10. 2025 08.24
+0
Ta populistična obljuba doktorja Goloba je seveda še ena v vrsti nepremišljenih potez. Seveda je prav da zaposleni prejmejo božičnico, a vsekakor mora biti to usklajeno z gospodarstvom.
ODGOVORI
11 11
Bzzzzzzzz
10. 10. 2025 08.24
+5
zaradi božičnice ne bo nobena firma propadla, samo šefom bo manj ostalo in si ne bodo mogli privoščit Maldive za Božič. Barabe požrešne. V 38 letih delovne dobe še nisem dobila niti 5 eur božičnice, pa še to tik pred penzijo mi ne privoščijo
ODGOVORI
13 8
pietro
10. 10. 2025 08.55
-4
država je za to kriva , ne pa podjetniki
ODGOVORI
2 6
St. Gallen
10. 10. 2025 08.23
-3
Bozicnica je blef. Ker vam bodo za enak znesek povisali zdr zavarovanje
ODGOVORI
9 12
cakra
10. 10. 2025 08.18
+12
Božičnico vsem zaposlenim in upokojencem tako kot je v Drugih državah v enakem razmerju v procentih.
ODGOVORI
16 4
Castrum
10. 10. 2025 08.22
-5
Če zahtevamo tako "kot je v drugih državah", potem bomo ostali brez regresa, brez plačanega prevoza na delo in brez plačane malice. Si to želiš?
ODGOVORI
9 14
cakra
10. 10. 2025 08.32
+3
Castrum ni glih tako kot ti misliš napr... Avstrija imajo že nekateri 15 plač na leto 14 pa je obveznih . Delavci in upokojenci 100% dodatek k regresu in božičnici. Kakšna ti je plača ali penzija tolko velika ti je božičnica in regres. Tudi to ne drži da nimajo plačanega prevoza na delo v večin državah ga imajo z tem da ni tako prikazan. Nimajo pa plačene malice se pa jim org... v večjih podjetih poceni malica . Tudi pavza jim ne pripada a imajo 37.5 ali v izmenskem delu 36 urnik. Če pa delodajalec v slabem Finančnem stanju za regres delavca poskrbi država le da je samo 80% njegove plače.
ODGOVORI
10 7
Castrum
10. 10. 2025 08.46
-4
Glej, ne govorim na pamet. Italija, Nemčija, Avstrija in Švica NIMAJO plačanega prevoza na delo in NIMAJO plačane malice. Za te države lahko to trdim. Prvič slišim da ima Avstrija 14 obveznih plač. Bom preveril.
ODGOVORI
3 7
Castrum
10. 10. 2025 08.50
-2
Sem preveril . 13 in 14 plača (dopustniška in božičnica) . te dodatne plače niso zakonsko obvezne po zakonu, ampak so urejene v kolektivnih pogodbah..... Torej, so dogovorjene v pogodbi z delodajalci, ne pa da država po "severnokorejsko" to ukaže, kot to dela doktor pri nas.
ODGOVORI
4 6
St. Gallen
10. 10. 2025 08.16
+5
Denar vam je pobran (kao za dolg. odkrba) , bozic- nica bo
ODGOVORI
14 9
BBcc
10. 10. 2025 08.48
+7
Dom za ostarele bo v decembru 782 eur. Nič kao. Bo kar konkretna rešitev.
ODGOVORI
9 2
Bigbadjohn
10. 10. 2025 08.08
+7
Za res vesel december bi potrebovali tudi miklavžnico! (Kdor hitro dá, dvakrat dá, nje...))
ODGOVORI
15 8
pietro
10. 10. 2025 08.57
-1
pri nas bi mogla bit dedamraznica ker nam vladajo komunisteki
ODGOVORI
2 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286