Na mizi ljubljanskih svetnikov referendum o spornem odloku

Predlog za razpis naknadnega referenduma je vložila svetnica Vesne Jasminka Dedić s sopodpisanima svetnico SLS Tino Bregant in svetnikom Piratske stranke Jasminom Feratovićem. Trdijo, da je referendum potreben, ker je mestni svet s spremembo odloka izvzel pet lokacij v krajinskem parku iz naravovarstvenega režima. V obrazložitvi so zapisali, da gre za škodljiv in družbeno neodgovoren odlok, ki nima legitimnosti v javnosti, referendum pa bi omogočil, da se občani do sprememb odloka opredelijo.

Svetniki se bodo seznanili s polletnim poročilom o izvrševanju mestnega proračuna. To kaže, da je občina v polletju zbrala skoraj 196,4 milijona evrov prihodkov, kar je 37,2 odstotka celoletnih načrtovanih prihodkov. Ti so ocenjeni na 527,4 milijona evrov. Na strani odhodkov pa je realizacija 41,2-odstotna. Občina je v polletju porabila skoraj 216,2 milijona evrov, načrtovana celoletna poraba je 524,3 milijona evrov.

Razpravljali bodo tudi o spremembi odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mola, ki med drugim predvideva oddajanje lokacij za peko kostanja za največ štiri leta in uvaja prepoved postavljanja samopostrežnih avtomatov na javnih površinah.

Svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc tudi pred današnjo sejo mestnega sveta pred mestno hišo organizira protest za zaščito pitne vode.