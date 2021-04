'Levi Demos'? Pobuda za predvolilno zavezništvo na razdrobljeni levici

Komaj je petim opozicijskim strankam propadel poskus prevzema oblasti s koalicijo KUL, že je na mizi ideja o novi obliki sodelovanja. To je predvolilna koalicija štirih levih strank, brez stranke DeSUS, ki sedi na dveh stolih. Povezani naj bi na volitvah prepričali več neopredeljenih."Slovenija je v resni parlamentarni krizi. Niti vlada niti opozicija nima večine. Imamo neke vmesne stranke, ki se odločajo od primera do primera. To terja več družbene odgovornosti,"pojasnjuje Rado Bohinc iz Zavezništva za demokratično in pravično Slovenijo. "Predvolilna koalicija in enoten nastop na volitvah je, predvsem zaradi porasta zaupanja in upravičeno večjih pričakovanj volivcev, mnogo več kot le pakt o nenapadanju in mnogo manj kot enovita stranka."