Na mizi opozicijski predlogi: dopolnitev zakona o vladi, novela zakona o RTVS

Na zadnji dan januarske seje državnega zbora bodo poslanci obravnavali novelo zakona o državnem svetu. Na dnevnem redu je tudi več opozicijskih predlogov, in sicer novele zakona o lokalnih volitvah, zakona o RTVS in zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter dopolnitev zakona o vladi.

Predlog novele zakona o državnem svetu (DS) je vložil sam DS, želi pa odpraviti protiustavnost, ki jo je ugotovilo ustavno sodišče. Predlog tudi podaljšuje časovni razpon za razpis volitev v DS, saj imajo interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti premalo časa za volitve predstavnikov v volilno telo in postopek določanja kandidatov, navajajo v državnem svetu. Spreminja se tudi člen, ki ureja razpis ponovnih volitev. Te bi po predlogu razpisala Državna volilna komisija. Zakonitost volitev v naknadnem volilnem sporu pa bi po predlogu presojalo vrhovno sodišče. Na seji bodo obravnavali tudi opozicijske predloge, med drugim novelo zakona o lokalnih volitvah, ki je bila zavrnjena že na matičnem odboru, zato o njej poslanci ne bodo glasovali. Prav tako tudi ne o noveli zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V prvi obravnavi bosta tudi opozicijski novela zakonu o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in dopolnitev zakona o vladi, ki ju je SDS vložila že na ustanovni seji državnega zbora in s tem prehitela koalicijo. Poslanci bodo opravili tudi glasovanja o zakonskih predlogih, ki so jih poslanci obravnavali v četrtek.