Na mizi Pirc Musarjeve imena treh kandidatov za predsednika KPK

Ljubljana, 12. 11. 2025 16.45 | Posodobljeno pred 6 minutami

Kandidacijska komisija vodi postopek za izbiro primernih kandidatov za predsednika in namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Predsednici republike Nataši Pirc Musar posredovala poročilo o opravljenem delu in sporočila imena treh kandidatov za predsednika ter petih za njegovega namestnika.

Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar FOTO: Aljoša Kravanja

Kandidacijska komisija je morala v 30 dneh predsednici Nataši Pirc Musar posredovati seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje. Za kandidate za predsednika je komisija potrdila Petra Dularja, Katjo Mihelič Sušnik in Roberta Šumija. Pri tem je v poročilu ugotovila, da sta za opravljanje funkcije zelo primerna Mihelič Sušnikova in Šumi. 

Za namestnika so predlagali pet kandidatov, in sicer Petra Dularja, Aleša Kocjana, Vinka Letnarja, Petra Premrla in Iivijana R. Rojka. Kot "zelo primernega kandidata" so navedli Aleša Kocjana. 

Predsednica republike bo odločitev o imenovanju sprejela v naslednjih tednih. Skladno z zakonom bodo opravili tudi javno predstavitev izbranih kandidatov. Predsednica mora novega predsednika in namestnika predsednika KPK imenovati najkasneje do srede, 3. decembra 2025. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi, so še sporočili iz Urada predsednice republike.

