Na mizi Pirc Musarjeve imena treh kandidatov za predsednika KPK

Kandidacijska komisija je morala v 30 dneh predsednici Nataši Pirc Musar posredovati seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje. Za kandidate za predsednika je komisija potrdila Petra Dularja, Katjo Mihelič Sušnik in Roberta Šumija. Pri tem je v poročilu ugotovila, da sta za opravljanje funkcije zelo primerna Mihelič Sušnikova in Šumi.

Za namestnika so predlagali pet kandidatov, in sicer Petra Dularja, Aleša Kocjana, Vinka Letnarja, Petra Premrla in Iivijana R. Rojka. Kot "zelo primernega kandidata" so navedli Aleša Kocjana.

Predsednica republike bo odločitev o imenovanju sprejela v naslednjih tednih. Skladno z zakonom bodo opravili tudi javno predstavitev izbranih kandidatov. Predsednica mora novega predsednika in namestnika predsednika KPK imenovati najkasneje do srede, 3. decembra 2025. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi, so še sporočili iz Urada predsednice republike.