Na mizi predlog za ponovno samotestiranje otrok v vrtcih in šolah

Le še slab mesec dni nas loči do začetka novega šolskega leta, in na mizi so že prvi predlogi, kako bi tudi v šolah zajezili širjenje okužb s koronavirusom. Med njimi tudi, da bi se otroci spet samotestirali, če bi se epidemiološka slika izrazito poslabšala, tako v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, kot v visokem šolstvu. In starši, ki so že pretekli dve leti epidemije nasprotovali tako maskam kot samotestiranju učencev in dijakov, so znova na nogah.