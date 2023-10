Na mizi zvišanje davkov za gospodarstvo: 'Že zdaj Hrvaška pobira slovenske davke'

Minister za finance Klemen Boštjančič danes ni želel razkrivati podrobnosti predloga. Najprej ga želijo v četrtek predstaviti delodajalskim organizacijam in sindikatom.

Je pa v gospodarstvu že završalo, država bi morala v času ohlajanja gospodarstva razmišljati, kako bi podjetnike razbremenila, ne pa, kako jim vzeti še več zaslužka, pravijo. "Posledica tega je, da se številna mednarodna podjetja, ki so veliki zaposlovalci in tudi veliki plačniki davkov, odločajo svoje enote oziroma podružnice odpirati na Hrvaškem. Z drugimi besedami bi želel povedati, da se že nekaj časa dogaja, da Hrvaška pobira slovenske davke in da se tam ustvarjajo slovenska delovna mesta ," opozarja odvetnik Jan Sibinčič, ki je član Kluba slovenskih podjetnikov SBC.

"Gremo kompletno diametralno nasproti drugim državam, ki pa zmanjšujejo davke," meni tudi Marjan Trobiš iz Združenja delodajalcev Slovenije.

Delodajalci, ki bodo z ministrom sedeli za isto mizo, ne verjamejo, da bo ta vlada prisluhnila njihovim predlogom. Poudarjajo, da bo višanje davkov prineslo tudi postopno ugašanje podjetij. "Posledica tega bo manj investicij v razvoj in raziskave, manj investicij v nove kadre, nižje plače in posledična izguba delovne sile na srednji oziroma dolgi rok, tega bo precej," še meni Sibinčič.

Mesec: Prispevati mora tudi gospodarstvo. Vrtovec: Pred nami je privijanje državljanov za vrat

Namera vlade je, da že v zakon o obnovi vnese večino virov, ki bodo financirali sanacijo, torej tudi to, koliko bodo prispevale banke in koliko gospodarstvo. "Jaz mislim, da absolutno morajo pač banke in tudi gospodarstvo prispevati k popoplavni obnovi," na drugi strani vztraja minister za delo Luka Mesec.

"To gospodarstvo več ne zmore, ti ljudje v tej državi ne zmorejo več tolikšnega bremena prevzeti nase zaradi neučinkovitosti. Pred nami je dobesedno stiskanje za vrat ne le celotnega gospodarstva, ampak stiskanje, prekomerno stiskanje, privijanje za vrat državljank in državljanov," pa meni Jernej Vrtovec iz opozicijske NSi.

Prilivi od davka od dohodkov pravnih oseb se v zadnjih letih povečujejo. Lani je denimo država pobrala milijardo in pol evrov, letos do konca avgusta pa že skoraj milijardo evrov.