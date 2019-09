Na MJU bodo pripravili nov predlog sprememb meja volilnih okrajev

Se pa z novim predlogom, ki ga bodo pripravili na ministrstvu, po Medvedovih besedah postavlja vprašanje, ali je to še ustavno sprejemljivo. "Tega ne vemo, zato bomo o tem poiskali ustavnopravna mnenja. Slednje smo predlagali tudi strankam, ki so naklonjene spreminjanju meja volilnih okrajev," je povedal.

Predstavniki parlamentarnih strank so se na srečanju pri predsedniku republike Borutu Pahorju dogovorili, da bo ministrstvo za javno upravo v mesecu dni pripravilo nov predlog meja volilnih okrajev, po katerem bo lahko razlika med največjim in najmanjšim okrajem nekoliko večja, in sicer do 25-odstotna, kot je povedal minister za javno upravo Rudi Medved . "Obe možnosti ostajata odprti, tako relativni preferenčni glas, kot tudi sprememba volilnih okrajev. Na ministrstvu za javno upravo bomo zadevo peljali naprej, tako kot je volja tega omizja," je še dodal Medved.

Na današnjem sestanku so po ministrovih besedah predstavniki strank sicer bolj ali manj ostali pri tistem, kar so "do zdaj že slišali". "Nekaj strank je za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu, zato pri spreminjanju meja volilnih okrajev niti ne sodelujejo toliko aktivno, na drugi strani pa je nekaj strank, ki želijo najprej rešitev iskati v okviru spreminjanja meja volilnih okrajev," je dejal in dodal, da obe možnosti ostajata odprti.

Nov predlog meja volilnih okrajev bodo po Medvedovih besedah na ministrstvu pripravili v mesecu dni, nato pa naj bi se konec oktobra v enaki zasedbi kot danes dobili znova. Vmes bodo predlog ves čas tudi usklajevali s strankami, da bi lahko te na nov sestanek prišle z "že izčiščenimi stališči".

Sam sicer verjame, da jim bo za eno od možnih rešitev uresničitve ustavne odločbe prej ali slej uspelo doseči potrebno večino v DZ, "iz enega samega preprostega razloga - ker to preprosto moramo narediti", je dejal.