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'Na morju ni vprašanje, ali se bo nesreča zgodila, ampak kdaj'

Split, 16. 06. 2026 06.00 pred 8 urami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER Nuša Dekleva
Aleš Rotar, pristaniški kapitan

Tragična pomorska nesreča pri Splitu, ki je pretresla Hrvaško, je znova odprla vprašanja o varnosti na morju. Pristaniški kapitan Aleš Rotar je v oddaji 24UR ZVEČER opozoril, da se je nesreča zgodila na enem najbolj prometnih območij Jadrana, kjer se v poletnih mesecih križajo trajektne linije, turistične poti in številna zasebna plovila. Kljub veliki gostoti prometa poudarja, da slovensko morje ostaja razmeroma varno.

Po besedah Aleša Rotarja so Splitska vrata eno najprometnejših pomorskih območij na Hrvaškem. Skozi ozko morsko ožino potekajo vse pomembnejše trajektne povezave z bližnjimi otoki, tja vodijo tudi glavne turistične poti proti Visu, Šolti, Braču, Hvaru in Paklenim otokom.

"V poletnem obdobju je tukaj res prava norija na morju," je dejal in poudaril, da velika gostota prometa močno povečuje tveganje za nesreče.

Na vprašanje, kako hitro lahko kapitan večjega plovila opazi manjšo jadrnico ali ribiški čoln, Rotar pojasnjuje, da sodobna plovila uporabljajo radarje, elektronske karte in druge navigacijske sisteme. Pomembno vlogo ima tudi avtomatski identifikacijski sistem, ki omogoča lažje zaznavanje drugih plovil.

Kljub tehnološki opremi ima veliko vlogo tudi fizika. "Ladje pri hitrostih 20 ali 30 vozlov ni mogoče ustaviti tako hitro kot avtomobil. Za zaustavitev potrebujemo precej časa," opozarja.

Slovensko morje je po njegovih besedah med varnejšimi. Zadnjo hujšo pomorsko nesrečo beležijo približno šest let nazaj, ko je italijanski morjeplovec trčil v manjši slovenski ribiški čoln. Ribič je nesrečo pravočasno opazil in skočil v morje, medtem ko je bil njegov čoln uničen.

"Naše morje velja za precej varno, imamo malo takšnih hudih nesreč," pravi Rotar. Ob tem dodaja, da pri pomorski varnosti nikoli ni mogoče povsem izključiti tveganja. "To je bolj vprašanje ne, če se bo zgodilo, ampak kdaj se bo zgodilo."

Za varnost na slovenskem morju skrbijo pomorska policija, pristojne službe in inšpektorji, velik poudarek pa namenjajo preventivi. Morjeplovce redno ozaveščajo o pravilih plovbe, pomorskih predpisih in pravilnem izogibanju trčenjem.

Rotar vsem, ki se odpravljajo na morje, svetuje predvsem previdnost in dobro pripravo. Pred odhodom je treba preveriti vremensko napoved, saj veter in nevihte lahko močno otežijo plovbo. Pomembno je tudi, da je plovilo ustrezno opremljeno, da imajo morjeplovci vsaj osnovno znanje pomorskih pravil ter dovolj goriva za načrtovano pot.

"Nikoli ne smemo pozabiti preveriti, ali imamo zadostno količino goriva, da ne ostanemo sredi morja," še opozarja pristaniški kapitan.

morje nadzor nesreče Aleš Rotar

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