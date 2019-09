Na MOS-u v Vesolje

Celjsko sejmišče septembra na svoje razstavne prostore privabi več kot 800 neposrednih in 1.500 posrednih razstavljavcev ter skupno več kot 100.000 obiskovalcev. Je pa MOS tudi stičišče znanosti, različnih obrti, tehnologije, gospodarstva, inovacij in na drugi prav tako tudi praktičnih izdelkov.

V ospredju kamping in karavaning

Svoboda, neodvisnost, spontanost in duh avanture so tiste lastnosti, ki so poskrbele, da je priljubljenost kampinga in karavaninga v zadnjih letih močno narastla. Kaj je tisto pravo za vas, boste lahko spoznali od 10. do 15. septembra na MOS-u, ki bo postregel s široko ponudbo kamping in karavaning opreme. Tisti, ki se odločajo za nakup prikolice, se bodo lahko preizkusili na poligonu za manevriranje, omogočena bo vožnja s počitniškimi vozili po ulicah Celja, drugi bodo lahko stopili po nasvet do MOSovih svetovalnic. Letos prvič pa bodo svoje jeklene domove na kolesih lahko na sejem pripeljale fizične osebe in jim poiskale nove lastnike.

Gradnja in obnova doma

Zbiranje informacij o gradbenih in stanovanjskih rešitvah, ki na tržišču obstajajo, je dolgotrajen proces. Drastično ga lahko skrajšate z obiskom sejma, ki ponuja gradbene in stanovanjske rešitve. To je odlična priložnost za vse, ki se podobnih projektov lotevajo v prihodnosti. Ogledali si boste lahko stavbno pohištvo, garažna in industrijska vrata, pohištvo in notranjo opremo, talne obloge, ograje, vse za gradnjo hiš, kamine … Z zaupanja vrednimi proizvajalci gradbenih materialov se na sejmu lahko dogovorite za dobre cene, hkrati pa njihovo ponudbo na licu mesta tudi primerjate.

Poslovne priložnosti in sproščeni nakupi

V okviru MOS B2B se odvijajo poslovno-sejemski, konferenčni in mrežni dogodki, ki združujejo in izobražujejo podjetnike, pripomorejo k pridobivanju novih strank in vzpostavljanju poslovnih kontaktov tudi na tujih trgih.

MOS Tehnika obiskovalcem ponuja pester program opreme in ročnega orodja tako za domače mojstre kot za profesionalce. Je svet strojev, robotov, mehanizacije, profesionalnega orodja in vzdrževanja vozil.

Kategorija MOS Plus ohranja delček tistega, česar smo bili včasih na sejmih vajeni in nas po tihem še vedno navdušuje. Tako boste lahko našli gospodinjske in medicinske pripomočke, izdelke domače obrti, dodatke za dom in vrt, darila, konfenkcijo, kolesa, prehrano in še marsikaj po ugodnih sejemskih cenah.

Prvi slovenski satelit

Letošnje dogajanje bo še posebej popestrila predstavitev prvega slovenskega satelita Trisat, ki so ga razvili člani laboratorija za informacijske sisteme Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru in raziskovalci podjetja SkyLabs d.o.o. Satelit bo predvidoma 9. septembra ponesla raketa iz Francoske Gvajane.

Naročnik oglasa je Celjski sejem d.d.