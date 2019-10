Točno pred 50 leti sta Tito in Jonas odprla radgonski most čez Muro

Mineva 50 let, odkar sta predsednika Jugoslavije in Avstrije Josip Broz - Tito in Franz Jonas odprla radgonski most čez Muro, imenovan most prijateljstva. Na slovestnosti ob jubileju sta bila slavnostna govornika zunanji minister Miro Cerar in deželni glavar avstrijske Štajerske Hermann Schützenhöfer, ki sta zelo dobro sodelovanje med potrdila tudi na neformalnem srečanju.

Srečanje je bilo eden prvih dogodkov v sklopu leta sosedskega dialoga med Slovenijo in Avstrijo, ki se je začel 9. oktobra in je poleg predstavitve kulturnih projektov iz obeh držav namenjen boljšemu spoznavanju in ozaveščanju o dobrih praksah sodelovanja ter spodbujanju novih partnerstev. Cerar pozval, da storimo vse, da 'se bo duh schengna ohranil'

Most prijateljstva, kot so ga poimenovali, je bil izjemno pomembna pridobitev tako za sodelovanje med državama kot mestoma. Imel je ne le gospodarski in družbeni pomen, ampak tudi simbolnega.

Tudi v nagovoru na mostu je zunanji minister Miro Cerar poudaril, da Slovenijo in Avstrijo povezujejo skupne vrednote in cilji, poslovne, kulturne, znanstvene in človeške vezi ter da ima Slovenija na gospodarskem področju največ blagovne menjave prav z deželo Štajersko. Leta 2018 se je ta povečala na 1,3 milijarde evrov. "Državi sta danes članici EU in schengenskega območja, zato je zelo pomembno, da med nami ni več fizične meje, da se vsi potrudimo, da bo tako tudi ostalo, storimo vse, da se bo duh schengena ohranil, da tudi kontrole na meji ne bodo potrebne, ter da bodo lahko ljudje res prosto prehajali čez mejo in se družili,"je med drugim poudaril zunanji minister.

Posebej je omenil tudi slovensko narodno skupnost v Avstriji, katere del živi tudi na avstrijskem Štajerskem. "Prepričan sem, da večkulturnost in večjezičnost bogatita prostor in ustvarjata dobre in konkretne vezi med prebivalci na obeh straneh meje,"je med drugim povedal Cerar. Schützenhöfer: Mir in svoboda nista nekaj samoumevnega

Radgona je bila namreč v zgodovini eno mesto v isti državi, po prvi svetovni vojni pa so ga razdelili med dve in pretrgali povezave med ljudmi. Pred pol stoletja zgrajeni most je prebivalce ob meji začel znova povezovati.

Tudi glavar avstrijske Štajerske Hermann Schützenhöferje v nagovoru pozval h krepitvi sodelovanja in poudaril,"da je naša naloga mladim generacijam povedati, da mir in svoboda nista nekaj samoumevnega, da se je treba zanju dnevno truditi, da bodo lahko tudi mladi nekoč živeli skupaj, drug z drugim, zato se moramo vsi truditi za ohranitev svobode, miru in blaginje." Po besedah gornjeradgonskega županaStanka Rojka na obeh straneh Mure živijo samo ljudje, ki želijo živeti skupaj, radgonski župan Heinrich Schmidlechnerpa je dodal, da je bil most prijateljstva ob odprtju povezan s skupno nalogo graditi mostove do sosedov. In to je po njegovem prepričanju odlično uspelo.

