Na motorju z domačega dvorišča do Himalaje

Za njima je 32 tisoč kilometrov, obiskala sta več kot deset držav, zmrzovala pri nizkih temperaturah in se topila na žgočem soncu. Vse to sta doživela Sašo in Renata Lorenčič, ki sta se z motorjem podala na več kot 100 dni dolgo avanturo iz domačih Hraš do Himalaje. Sopotnika v življenju in na motorju sta skupaj obiskala že 98 držav, že marca pa se odpravljata na naslednjo dogodivščino. Domotožja na svojih potovanjih menda nimata, priznavata pa, da pogrešata vnučke. In kaj ju je na trimesečni avanturi najbolj prevzelo?