Na motornih vozilih obvezna zimska oprema

Ustrezne pnevmatike so ključnega pomena za varno vožnjo, saj so edini stični del vozila z voziščem, zato morajo vozniki poskrbeti, da bo ta vedno optimalen. Profil zimskih pnevmatik mora biti globok najmanj tri milimetre in ga je smiselno preverjati bolj pogosto, še posebej če je zima blaga, saj je pri višjih temperaturah tudi obraba večja, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa.

Ker je brezhibno delovanje zavor nujno za varno vožnjo, agencija svetuje tudi redno preverjanje nivoja zavorne tekočine, ki naj jo vozniki zamenjajo najmanj vsaki dve leti. Pomembno je tudi, da so žarometi čisti in da delujejo brezhibno, prav tako morajo vozniki pred vožnjo dobro očistiti stekla ter tudi led in sneg z vozila. Vozniki naj pred ohladitvami preverijo, ali imajo v rezervoarju za vodo zimsko čistilo za steklo, ki ob uporabi preprečuje zmrzovanje stekla.

Del zimske opreme vozil so še snežne verige, ki zagotavljajo najboljši oprijem za ekstremne zimske razmere, kot je močno sneženje. Za varnost v prometu je pomembno, da so vsi udeleženci dobro vidni in s tem bolj varni, kar v teh letnih časih še posebej velja za pešce in kolesarje, še navajajo pri agenciji.

Nabor nasvetov in priporočil, kako naj se vozniki pripravijo na zahtevnejše vozne razmere, so tudi letos pripravili na Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS), kjer so opravili test 34 zimskih pnevmatik. Informacije so zainteresiranim na voljo na spletni strani AMZS.