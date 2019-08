Na Muti iz ogrožene hiše izselili družini, v Vuzenici zalilo prenovljen vrtec

Na območju občin Muta in Vuzenica, ki ju je sobotno neurje z močnim nalivom najbolj prizadelo, nadaljujejo z odpravljanjem posledic, v prihodnjih dneh pa bodo začeli tudi ocenjevati škodo. V Vuzenici sta meteorna voda in blato zalila obnovljene prostore vrtca. Na območju Mute pa so morali iz ogrožene hiše izseliti eno družino. V Črni na Koroškem je bilo zaradi plazov v avtomobilih ujetih več ljudi, med njimi tudi dva tujca.

V Vuzenici so ravno v četrtek zaključili delno prenovo vrtca, med drugim so uredili talno ogrevanje in prenovili talne površine, v soboto pa je vse prostore vrtca zalila meteorna voda z muljem, je danes povedal vuzeniški župan Franjo Golob. Zaposlene v vrtcu so že v soboto začele odpravljati posledice, s čiščenjem danes nadaljujejo, varstvo za otroke pa bodo glede na pogovore z vodstvom šole v ponedeljek in torek uredili v prostorih bližnje šole, je dodal župan.

Škodo bodo na območju vuzeniške občine začeli ocenjevati šele v prihodnjih dneh, bo pa ta po prvih podatkih in ocenah zagotovo večja, kot jo je povzročilo katastrofalno poplavljanje reke Drave novembra 2012, je ocenil župan. Tokratna ujma je namreč zalila večje število hiš, poškodovano je bilo širše območje občine, veliko je škode na cestni infrastrukturi, sprožilo se je več plazov.

Na terenu so tako tudi danes ekipe gasilcev, predstavniki civilne zaščite, delavci gradbenih podjetij in prostovoljci, ki odpravljajo posledice ujme, ki je najbolj prizadela območje centra in vzhodnega dela Vuzenice ter območje Sv. Vida. Po podatkih centra za obveščanje so meteorne vode na območju Vuzenice ogrožale več kot 40 stanovanjskih objektov. Glavna cesta proti Sv. Vidu je danes po podatkih župana delno že odprta, še vedno pa je zaprta koroška železniška proga, saj je zasulo tudi železniške tire na območju vuzeniške občine.

Na Muti morali izseliti eno družino Ujma je prizadela tudi območje sosednje Občine Muta. Kot je povedal župan občine Mirko Vošner, so bila najbolj prizadeta območja Sv. Primoža in od tam pas do Spodnje Mute. Zalilo je več hiš, od tega so tri bolj ogrožene, iz ene od teh se je morala družina izseliti, je povedal župan. Veliko je škode tudi na cestni infrastrukturi in vodotokih. Tako kot v Vuzenici so tudi na Muti aktivirali štab civilne zaščite, z ocenjevanjem škode pa bodo začeli v prihodnjih dneh. Že takoj pa se bodo po županovih besedah začeli dogovarjati s koncesionarjem glede nujnih posegov na hudournikih.

