Na MZZ kritični do izjav novega hrvaškega zunanjega ministra

Med drugim je povedal, da je Cerar še kot premier decembra 2017, v obdobju, ko naj bi državi v šestih mesecih po razglasitvi implementirali arbitražno razsodbo o meji, tik pred svojim prihodom v Zagreb že skoraj pristal na hrvaško ponudbo, da bi vprašanje meje reševali dvostransko, s "protokolom v šestih točkah". Vendar naj bi se potem"ustrašil" in umaknil od dogovora, ki naj bi ga 19. decembra na srečanju v Zagrebu s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem skupaj razglasila.

Podal je tudi nekaj stališč glede dogodkov v povezavi z arbitražno zgodbo, ki so jih v naslednjih dneh povzeli tudi nekateri hrvaški mediji.

cerar dosledno in odločno zagovarja vladavino prava in pomen spoštovanja in izvrševanja razsodb mednarodnih sodišč, pravijo na MZZ.

V Ljubljani so hrvaškega zunanjega ministra popravili, da je Slovenija tedaj"v intenzivnem diskretnem dialogu po razglasitvi končne razsodbe iskala rešitev, ki bi upoštevala arbitražno razsodbo in bila hkrati sprejemljiva za obe strani". "V pogovorih pa se je pokazalo, da Hrvaška želi bistvene spremembe poteka meje v njeno korist. Zato dogovor ni bil dosežen,"so poudarili.

Plenković je sicer tedaj v Zagrebu na skupni novinarski konferenci s Cerarjem vendarle predstavil omenjeni protokol kot"pravni okvir, ki bi bil lahko temelj za dvostranski dogovor o meji", Cerar pa je tedaj ponovil, da je arbitražna razsodba zavezujoča za obe državi in da so možni le pogovori o njeni implementaciji.

To so danes v odzivu na besede Grlića Radmana izpostavili tudi na slovenskem zunanjem ministrstvu in zavrnili njegove ocene, da si je Cerar tedaj premislil zaradi pritiskov v Ljubljani."Ne glede na nekatera različna mnenja slovenskih politikov je naredil vse, da se v šestih mesecih, kot je predvidel arbitražni sporazum, dorečejo modalitete uveljavitve razsodbe, ki bi bile sprejemljive za obe strani," poudarjajo na MZZ.

"Njegov obisk v Zagrebu 19. decembra 2017 je bil potrditev teh prizadevanj, se je pa tedaj dokončno pokazalo, da Hrvaška zahteva bistvene popravke arbitražne meje v njeno korist, na kar Slovenija ni mogla in ne more pristati," so še dodali.

Novega hrvaškega zunanjega ministra so v Ljubljani tudi spomnili, da ne držijo njegove - s tem pa tudi hrvaške - trditve, da je arbitražno sodišče kompromitirano, zaradi česar da je Hrvaška izstopila iz arbitraže."Arbitražno sodišče je hrvaške dvome naslovilo v delni razsodbi in nato sprejelo po mednarodnem pravu zavezujočo končno razsodbo, ki pa je Republika Hrvaška enostransko ne spoštuje,"so poudarili na MZZ.

Dodali so še, "da je arbitražna odločba o meji med Slovenijo in Hrvaško dokončna in zavezujoča. Sprejel jo je tribunal neodvisnih mednarodnih pravnikov in zato jo morata izvršiti obe državi".

Prav tako so zanikali trditve Grlića Radmana, da naj bi"vse države EU opogumljale"Slovenijo in Hrvaško, da problem rešita dvostransko."Večinoma vztrajajo pri spoštovanju mednarodnega prava kot pogoja enakopravnih odnosov v mednarodni skupnosti in vladavine prava v EU," ministru odgovarjajo na MZZ.