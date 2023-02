Na nadaljevanju sojenja zakoncema Verhovnik so zaslišali tudi kriminaliste

Na nadaljevanju sojenja Aljažu in Patriciji Verhovnik zaradi obtožb o poskusu umora in pomoči pri tem dejanju januarja lani v Poljčanah so na mariborskem sodišču med drugim zaslišali štiri kriminaliste, ki so preiskovali omenjeni primer. Sojenje se je zaradi spremembe senata formalno začelo znova.

Verhovnik je maja lani na predobravnavnem naroku sicer priznal, da je 16. januarja v Poljčanah z nožem napadel nekdanjega partnerja svoje žene, in bil za poskus umora obsojen na sedem let zapora, a je višje sodišče pozneje razveljavilo sodbo. Njegova žena pa že ves čas ne priznava krivde. Verhovnik je za januarski uvodni narok združenega sojenja pripravil pisni zagovor, ki ga je prebral njegov zagovornik Igor Weindorfer, medtem ko Patricija Verhovnik doslej ni povedala še nič. Skupaj z zagovornico Nino Gregorin sta možnost zagovora napovedali pozneje med sodnim postopkom. icon-expand Patricija Verhovnik FOTO: POP TV Nekaj dodatnih pojasnil v zvezi z odnosi z družino nekdanje partnerke je danes podal oškodovanec Dominik Motaln, ki je že januarja povedal, da ga je obtoženi napadel iz zasede. Med drugim je odvetnika Weindorferja zanimalo več glede obiska Patricijinega očeta, ki je k Motalnu po njunem razhodu prišel po nekaj stvari, z njim pa naj bi bil še en moški. Motaln ni znal povedati, kdo bi to lahko bil, saj da je bila tema. Na zahtevo tožilstva sta bila zaslišana mariborska kriminalista, ki sta preiskovala zadevo. Eden od njiju je povedal, da je med drugim pregledal posnetke videonadzorne kamere na hiši napadenega. S posnetkov je bilo po njegovih besedah razvidno, da je obtoženi s palico iztaknil kabel kamere iz električnega napajanja, zaradi česar pozneje napad na Motalna ni bil posnet. Oba kriminalista sta povedala, da je na telefon Patricije Verhovnik pri dopisovanju s soobtoženim malo pred polnočjo na večer dogodka prispelo kasneje izbrisano sporočilo, na katerega je obtožena odgovorila s sporočilom z znakom dvignjenega palca. To naj bi po mnenju kriminalistov nakazovalo, da naj bi ji Verhovnik v izbrisanem sporočilu javil, da je opravil nalogo. Zaslišana sta bila še kriminalista, ki sodita pod okrilje celjske uprave in sta dan po napadu najprej obiskala Patricijo na njenem domu v Šmarju pri Jelšah, nato pa še Aljaža Verhovnika na njegovem domu v bližini Rogatca. Tja sta sprva prišla zbirat informacije, a sta se po pogovoru z Verhovnikom zaradi njegovih spreminjajočih se izjav in pomanjkljivega alibija za čas napada odločila, da mu odvzameta prostost. Odpeljala sta ga na policijsko postajo v Rogaško Slatino, tam pa se je njuna naloga končala, je povedal eden od kriminalistov. PREBERI ŠE Zaključen predobravnavni narok zoper Patricijo Verhovnik Obrambo so zanimale predvsem okoliščine glede zaplembe telefonov obtoženima ter tega, ali so Verhovniku policisti ob pridržanju pravočasno predstavili njegove pravice. Obtoženi je namreč v pisnem zagovoru zatrjeval, da je bil v pogovorih s policisti zmanipuliran, a so kriminalisti danes zagotavljali, da je bilo vse v skladu s pravili. Tudi predvajanje Verhovnikovega zaslišanja na policiji po prijetju je pokazalo, da je kljub seznanitvi s to možnostjo zavrnil, da se mu pridruži odvetnik. V navzočnosti tožilke je v celoti opisal dogajanje in priznal, da je k oškodovancu na dom šel z namenom, da ga ubije, saj sta s soprogo želela mir pred njim, potem ko je terjal preverjanje očetovstva za njenega otroka. Čeprav je zatrjeval, da je zadevo želel urediti sam, pa je s pričanjem obremenil tudi ženo, saj je dejal, da mu je prav ona povedala, kje in kdaj lahko najde Motalna, pa tudi, kdaj predvidoma se bo zvečer vrnil iz službe. Dodal je, da ji je po dogodku tudi poslal sporočilo, da je naloga opravljena. Da mu je napadeni pobegnil, ji ni uspel sporočiti, ker ga je že prej pridržala policija.