Nekatere Slovence navdušil novoletni severni sij

"Sicer daleč od možnega oz. pričakovanega zmernega do močnega geomagnetnega viharja, a severni sij je zagotovo bil viden tudi pri nas," je na družbenem omrežju zapisal poznavalec severnega sija Jure Atanackov , ki je sicer že v torek napovedoval možnost tega nebesnega pojava nad Slovenijo.

A fotografije severnega sija, na katerega so imeli pogled tudi z nekaterih koncev Slovenije, so delili še nekateri drugi uporabniki družbenih omrežij. Portal Neurje.si je tako na spletu delil fotografijo aure borealis, ki je bila vidna iz Ribnice na Pohorju.

Nekaj izbruhov CME je tako doseglo tudi Slovenijo, čeprav so imeli precej lepši pogled na severni sij v severnejših državah po svetu. Tudi geomagnetni vihar je bil nekoliko šibkejši od pričakovanega, a je klub temu postregel z novoletno predstavo na nebu. Te pa morda še ni konec.

Popoldan je namreč geomagnetna nevihta znova dosegla moč G3, tudi medplanetarno magnetno polje pa je zelo ugodno. "Če bodo razmere vztrajale še uro ali dve, bo polarni sij verjetno na mnogih lokacijah na srednji zemljepisni širini viden takoj, ko se zmrači," je napovedal Atanackov.

Severni sij smo lahko sicer v Sloveniji nazadnje opazovali oktobra letos, ko je Zemljo dosegla močna geomagnetna nevihta G5, najmočnejša kategorija po lestvici Nacionalne uprave za oceane in atmosfero (NOAA). "G5 geomagnetna nevihta pomeni izjemno močno motnjo v Zemljinem magnetnem polju in je zelo redka," so takrat pojasnili na portalu Meteoinfo Slovenija.