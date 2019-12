Na najdaljšo noč v letu v Mariboru brezplačni avtobusni prevozi s silvestrovanj

PRAZNIČNI VOZNI REDI – 31. december 2019 in 1. januar 2020 KROŽNA KABINSKA ŽIČNICA (KKŽ) – Pohorska vzpenjača (ugodnost brezplačnega prevoza za KKŽ ne velja): Na silvestrovo bo KKŽ neprekinjeno vozila med 9. in 16. uro ter nato spet med 17.45 in 3. uro zjutraj. Pri tem bo do 1. ure zjutraj prevoz s KKŽ možen v obe smeri, med 1. in 3. uro zgolj v dolino, na zadnji jutranji vožnji ob 3. uri pa znova v obe smeri. LINIJA ŠT. 1 Tezno: Odhodi s Tezenske Dobrave - obr.: 23.00, 1.00, 2.00 Odhodi z Mlinska AP: 00.30, 1.30, 2.30 LINIJA ŠT. 6 Vzpenjača: Glede na obratovanje KKŽ bo linija št. 6 na silvestrovo in 1. januarja opravila dodatne vožnje. Odhodi z Vzpenjače: 23.00, 23.30, 00.30, 1.10, 1.30, 2.10, 2.30, 3.10, 3.30 Odhodi z Minska AP: 23.00, 23.30, 00.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00 LINIJA ŠT. 4 Studenci–Limbuš–TC Qlandia: Odhodi z Mlinska AP: 00.30, 1.30, 2.30 Odhodi z Vrtnarska-Qlandia: 22.50, 1.00, 2.00 LINIJA ŠT. 3 (spremenjena trasa) Mlinska AP–Pobrežje–Brezje–Tezno–Gosposvetska rondo–Mlinska AP: Dodatni odhodi na liniji potekajo po obstoječi trasi linije št. 3 do krožišča v Brezju pri kanalu, od tam po Dogoški cesti do Tezenske Dobrave–obr., naprej do postajališča Dogoška–vrtec in nato znova po obstoječi trasi linije št. 3. Odhodi z Mlinska AP: 22.20, 00.20, 1.20, 2.20 Odhodi s Tezenske Dobrave - obr.: 22.50, 00.50, 1.50 LINIJA ŠT. 12 (spremenjena trasa) Mlinska AP–Gosposvetska rondo–Tezno–Brezje– Pobrežje–Mlinska AP: Dodatni odhodi na liniji potekajo po obstoječi trasi linije št. 12 do postajališča Dogoška–vrtec, po Dogoški cesti do postajališča Tezenska Dobrava–obr., naprej po Dogoški cesti do krožišča v Brezju in nato znova po obstoječi trasi linije št. 12. Odhodi z Mlinska AP: 22.20, 00.20, 1.20, 2.20 Odhoda s Tezenska Dobrava–obr.: 22.50, 00.50, 1.50