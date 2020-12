'Na nas je, da ohranjamo svoje dostojanstvo. Da nekako ostajamo ljudje'

Je pa seveda težko, če deluješ v kulturi, ki je zelo prizadeta. Številni projekti, pri katerih sem sodeloval, so bodisi odpovedani bodisi prestavljeni za nedoločen čas. Na nek način si moraš ves čas govoriti, da si v redu, hkrati pa si obkrožen z ljudmi, ki zelo trpijo in so zelo prizadeti.

Zame osebno so na nek način manj tragični kot za druge. Jaz nisem še nikogar izgubil, nisem eksistencialno ogrožen, kot so mnogi. Se je pa v mojem življenju vse radikalno spremenilo. Ne potujem več, hodil sem v gledališče, kino – tega ne morem početi. Imam srečo, da lahko pišem od doma, skratka da lahko delam, lahko se na nek način zaščitim, mnogi pa se ne morejo.

Upajmo, da bomo čim prej uredili zdravstveni problem, potem še ta politični problem, do takrat pa moramo nekako vsak zase in vsi skupaj ohranjati čim bolj normalne razmere v družbi.

Če država ne spoštuje človekovega dostojanstva, če človek ni zaščiten pred državo, potem seveda ne moremo pričakovati, da bomo zaščiteni drug pred drugim. Ljudje bodo na nasilje države odgovorili z nasiljem. In to ne proti državi, ki je nek abstrakten pojav, ampak bodo odgovorili z nasiljem proti drugim posameznikom. To, kar se trenutno dogaja, je zelo nevarno.

To, o čemer sva zdaj govorila, me najbolj skrbi. To vzdušje sovražnosti, vzdušje, v katerem je vse dovoljeno. Vzdušje, v katerem država s tem, ko prestopa meje, na nek način daje signal vsem državljanom, da jih lahko prestopajo tudi oni. V katerem padajo norme obnašanja, spoštovanja človekovega dostojanstva, zasebnosti, neke varnosti.

Ne glede na to, kaj je Zlatko naredil in ali se z njim strinjamo, je kot posameznik odgovoren pred zakoni, obravnava ga lahko policija, in po teh zakonih je lahko, če je katerega kršil, tudi kaznovan.

To je v bistvu izraz politične moči obračunavanja države s posameznikom. Tega – na tak način – pri nas v 30 letih nismo videli. Pa tudi v komunizmu ne, kar nekaj časa pred osamosvojitvijo. To so ukrepi, ki jih poznamo iz Belorusije in podobnih držav, tam se pojavljajo v še brutalnejših oblikah. Ampak obračunavanje države s kritičnimi posamezniki tako neskrito, tako odprto – tega nas mora biti res strah.

Če so se prej politiki vsaj trudili skrivati neko svojo nenaklonjenost, je zdaj povsem jasno, da je vlada skupine ljudi in tudi določene posameznike prepoznala kot sovražnike in da bo temu primerno ukrepala. Zadnji, zelo eklatanten in nevaren primer je izbris Zlatka Čordića iz razvida samozaposlenih v kulturi.

Tudi stroka je v teh časih delno izgubila zaupanje. Mislim, da v državi ni človeka, ki bi verjel, da je ukrep zapiranja občin smiseln, pa pri njem vseeno vztrajamo. To spodkopava zaupanje v številne druge, nujno potrebne ukrepe oziroma onemogoča sprejemanje še nekaterih drugih, prav tako potrebnih in ostrejših ukrepov.

In v tem smislu je na nas – resnično na nas –, da ohranjamo svoje dostojanstvo, tudi da proteste, ki jih izvajamo, izvajamo na nenasilen način. Da nekako ostajamo ljudje. Zdaj imamo sami državljani ogromno odgovornost: da tisti, ki nismo v takšnih stiskah, pomagamo drugim, ki so.

Živimo v času, ko so ljudje res na robu preživetja, ko jim umirajo svojci, bližnji, prijatelji, ko sami zbolevajo. Ogromno je depresije, ogromno je strahu, ljudje so osamljeni, bojijo se za svojo prihodnost. Ljudje niso v neki normalni situaciji, zato lahko pričakuješ, da bodo mogoče začeli delati tudi stvari, ki jih drugače ne bi.

To se mi zdi ključna naloga predvsem nas – glede na to, da na politiko tu žal ne moremo računati.

V eni od svojih kolumn ste zapisali: "Če nas je torej v prvem valu epidemija navidezno poenotila, nas bo v drugem valu neizogibno postavila na različne bregove in nas naščuvala ene proti drugim, da se bomo začeli medsebojno obtoževati za to, kar se nam dogaja." In kolumno ste zaključili: "Družbena nasprotja je namreč nujno treba blažiti, ne pa jih podžigati." Kaj je šlo pri odnosu politike do državljanov v zadnjih mesecih narobe? In kako pomembno je, da v teh časih, ko je stisk ogromno, tudi državljani ne izgubimo potrpljenja in ostane človek človeku človek?

Ni prijeten položaj, ko moraš zagovarjati nekaj, kar se ti ne zdi najboljše in za kar se ti zdi, da bi moralo biti precej drugače. Ampak v tej situaciji se pač borimo za samo preživetje, da bomo lahko nekoč s kritičnim pogledom pogledali te iste medije in se začeli pogovarjati o tem, kako se jih da izboljšati. Zdaj jih moramo pa nekako ohraniti pri življenju.

Zdaj moramo vsi, ki smo bili ves čas kritični do javne televizije, časopisov in medijev nasploh, tem istim medijem na nek način stopiti v bran, ker je veliko bolje imeti takšne medije, kot da jih sploh ne bi imeli.

Povezovanje z Madžarsko je eden od izvorov vseh problemov. Vemo, da Madžarska trenutno skupaj s Poljsko nasprotuje celotni Evropski uniji. Zaradi uslug, ki jih je Madžarska naredila naši največji stranki, zdaj vsa država podpira dve državi, ki nasprotujeta vsem ostalim. To je popolnoma nelogična pozicija za nas, ki smo si 30 let prodajali zgodbo, da smo iz tega vzhodnega bloka pribežali na zahod. Bežali smo stran od tega vzhoda, zdaj pa smo del njega. To seveda vpliva na način funkcioniranja te oblasti in mediji so del te zgodbe.

"Starejši so dobili jasen občutek, da se je družba odločila, da jih ne bo na vsak način zaščitila. To je nedvomno grozljiv občutek," opozarja Goran Vojnović.

Mislim, da premalo razmišljamo o starejših in njihovih potrebah. To se mi zdi eno najbolj žalostnih spoznanj te epidemije pri nas. Najbolj ogroženi so, predvsem pa mislim, da so dobili jasen občutek, da se je družba odločila, da jih ne bo na vsak način zaščitila. To je nedvomno grozljiv občutek. Da ti daje država s tem, ko se ukvarja izključno z gospodarsko krizo, jasen občutek, da so druge stvari zanjo pomembnejše od tvojega preživetja. Tega si ne želi nihče od nas, ko bo toliko star.

Predsednik vlade, torej glavni odločevalec, pravi:"Za večino prebivalstva je ključen prispevek k temu, da umirimo epidemijo, ležanje na kavču in gledanje televizije."Kako dobro vam gre ležanje na kavču in gledanje televizije?

No, njegova ministra, finančni in gospodarski, sta tista, ki nasprotujeta, da bi številni ljudje, ki zdaj hodijo v službe, pa jim ne bi bilo treba, lahko delali od doma. Da bi lahko, kot pravi on, ležali na kavču.

Zelo cinično je reči, da ljudje ob zaprtih vrtcih in šolah doma ležijo na kavču in gledajo televizijo. Ljudje, ki imamo otroke, vemo, da gledamo televizijo zato, ker včasih otroci zraven nas gledajo risanke. Ali pa jo gledamo pozno zvečer. Tudi ležanje na kavču si bolj težko privoščimo.

To samo kaže, da ta vlada ne razume, kaj se v resnici dogaja, v kakšnem položaju se nahajajo ljudje, v kakšnih stiskah, kaj preživljajo – in če tega ne razumeš, tudi ne moreš razumeti, zakaj mogoče določeni ne spoštujejo ukrepov, zakaj protestirajo, in seveda tudi ne moreš z njimi vzpostaviti komunikacije, ukrepov ne moreš morda malo prilagoditi, da bi bolje delovali. Mislim, da je v tem problem – v tem globokem nerazumevanju situacije, v kateri smo se znašli.