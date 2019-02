PRENOS V ŽIVO: Jože Podržaj o pozivu predstavnikov sindikatov k njegovemu odstopu

Kot je včeraj pojasnil Verk, je skozi svoje sindikalno delo doživel že "veliko pokvarjenih zadev", ne pa tega, da bi nekdo, ki je odgovoren za poslovanje zaporskega sistema in zakonitost dela, izdal takšno odredbo. "Že zaradi tega mora Podržaj nemudoma oditi," je poudaril. Hkrati v sindikatu zahtevajo tudi odhod vseh Podržaju podrejenih vodij sektorjev in oddelkov.

Kot smo že poročali, so včeraj predstavniki sindikatov v zavodih za prestajanje zaporne kazni sprejeli sklep, s katerim zahtevajo sestanek s predsednikom vlade Šarcem in pravosodno ministrico Katičevo. Če sestanka ne bo do 8. februarja, bodo nadaljevali stavkovne aktivnosti. Zahtevali bodo kolektivno pogodbo za delavce v zaporih, kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s sprejetimi standardi in normativi, ter odpravo sistemskih anomalij. Iz sprejetih standardov in normativov je po navedbah sindikata namreč razvidno, da v slovenskih zaporih manjka 138 pravosodnih policistov in 29 strokovnih delavcev.