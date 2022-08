Na nekaterih bankomatih ni več mogoče dobiti 10-evrskih bankovcev

Bankomati v lasti Nove KBM ne izplačujejo več bankovcev po 10 evrov, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). To tudi pomeni, da ne morete več dvigniti 30 evrov. Iz banke so pojasnili, da gre za njihovo poslovno odločitev, utemeljeno na analizi dvigov, velja pa za vse njihove bankomate.

Banke se same odločajo, katere apoene bodo imele na bankomatih, so na poizvedovanje ZPS odgovorili na Banki Slovenije. Zaradi tehničnih omejitev tudi ni mogoče imeti vseh sedmih apoeneov, torej bankovcev za pet, 10, 20, 50, 100, 200 in 500 evrov.

Praviloma bankomati izdajajo bankovce po 10, 20 in 50 evrov, na redkih je mogoče dvigniti tudi 100 evrov, Nova KBM pa je edina, ki je 10-evrske bankovce iz bankomatov umaknila.

V evrosistemu sicer uporabljamo sedem različnih vrednosti bankovcev, vendar pa so bili 500-evrski izdani le v prvi seriji, v drugi jih ni. Mostovi na zadnji strani bankovcev v resnici ne obstajajo, so kot zanimivost dodali pri ZPS.