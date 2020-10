Na nekaterih bencinskih servisih minimalna podražitev goriva

Od 1. oktobra lahko trgovci sami določajo cene vseh pogonskih goriv, tudi najbolj prodajanih 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva. Te je v skladu z uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov do konca septembra regulirala vlada. Ponudniki pogonskih goriv pa lahko z iztekom veljavnosti uredbe cene določajo sami. A doslej so se večinoma odločali, da cene obdržijo pri enem evru na liter, tako za dizel kot za 95-oktanski bencin.

Zdaj se je eden od večjih ponudnikov bencina odločil, da ceno dizla malenkost dvigne. Ta odslej pri OMW znaša 1,002 evra za liter dizelskega goriva. Cena 95-oktanskega bencina ostaja nespremenjena. Pri Petrolu so cene za zdaj nespremenjene, razen na bencinskih servisih ob avtocestah.

Na OMW servisih ob avtocestah je cena 95-oktanskega bencina 1,039 evra in dizla 1,029 evra za liter goriva. Na Petrolovih servisih ob avtocestah pa je cena 95-oktanskega bencina 1,031 evra za liter, cena dizla pa 1,024 evra na liter goriva.

Cene goriv lahko spremljate na spletni strani goriva.si, vendar ne za območje celotne države naenkrat, pač pa lahko izberete le ponudnike, ki so od vpisane lokacije oddaljeni do 50 kilometrov.