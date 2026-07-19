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Slovenija

Na cestah po državi zastoji, kilometrske kolone proti hrvaškemu morju

Ljubljana, 19. 07. 2026 13.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Gneča na Hrvaškem

Na nekaterih odsekih avtocest po državi zaradi gostejšega prometa nastajajo zastoji. Med drugim je trenutno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg en kilometer. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola in Dragonja-Koper, ponekod pa promet ovirajo okvare vozil. Gneča je tudi na hrvaških cestah.

Tako je zaradi okvare vozila na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru zaprt vozni pas, nastaja zastoj.

Poleg omenjenih so zastoji tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na podravski avtocesti pa je zastoj med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Zaradi prireditve bo med 15.30 in 16.30 popolnoma zaprta cesta Beltinci-Bratonci v Beltincih.

Zaradi del pa so po vnaprejšnjih napovedih zaprte tudi nekatere druge ceste po državi.

Zastoji tudi na Hrvaškem

Promet je okrepljen na vseh pomembnejših cestnih povezavah proti morju, na obalnem območju ter na večini mejnih prehodov. Zastoji in kolone so možni na odsekih, kjer potekajo cestna dela ali velja začasna prometna ureditev, pa tudi na avtocestah pri cestninskih postajah, počivališčih in pred predori. Iz Hrvaškega avtokluba (HAK) voznike opozarjajo, da so vozišča ponekod mokra in spolzka, poroča Net.hr. 

Gneča na Hrvaškem
Gneča na Hrvaškem
FOTO: Hak

Promet je gostejši med cestninsko postajo Lučko in priključkom Zadar vzhod v smeri Dubrovnika. Zaradi prometne nesreče na 40. kilometru avtoceste A1 med priključkoma Karlovac in Novigrad proti Dubrovniku promet poteka po dveh prometnih pasovih z omejitvijo hitrosti 60 km/h. Nastala je približno štiri kilometre dolga kolona.

Na Bajakovu 10-kilometrska kolona

Zaradi povečanega prometa je pred cestninsko postajo Trakošćan v smeri Zagreba nastala približno štiri kilometre dolga kolona, na mejnem prehodu Bajakovo pa je kolona dolga okoli 10 kilometrov.

Na državni cesti DC1 promet poteka upočasnjeno zaradi del med Gračacem in Kninom pri Otriću.

Na Krškem mostu je promet povečan v obeh smereh.

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