Na cestah po državi zastoji, kilometrske kolone proti hrvaškemu morju

Tako je zaradi okvare vozila na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru zaprt vozni pas, nastaja zastoj.

Poleg omenjenih so zastoji tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na podravski avtocesti pa je zastoj med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Zaradi prireditve bo med 15.30 in 16.30 popolnoma zaprta cesta Beltinci-Bratonci v Beltincih.

Zaradi del pa so po vnaprejšnjih napovedih zaprte tudi nekatere druge ceste po državi.