Na nekaterih cestnih odsekih po državi povečan promet

Zastoji so proti Primorski na celotni ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Kozarij ter naprej do Vrhnike in na cestah Izola - Strunjan, Lesce - Bled in Vič - Brezovica. Počasneje gre tudi na gorenjski avtocesti pred priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani.

Pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor.

Zastoji v smeri Primorske so sicer začeli nastajati že dopoldne.