Ob spremenjenem režimu prehajanja meje gneče na mejnih prehodih

Se pa bodo v naslednjem tednu rahljale tudi omejitve za vstop v nekatere druge evropske države. A konec zmede z dovoljenji in potrdili pri prehajanju meja, bo verjetno naredila šele uvedba skupnega zelenega digitalnega potrdila. Toda kdaj?

Medtem ko so na Dragonji vozniki v soboto čakali okoli pol ure, je na Sečovljah promet potekal brez posebnosti. Zaradi nekoliko sproščenih ukrepov, kjer za razliko od petka zadošča že do dva dni star hitri antigenski test, ni bilo bistveno večje gneče.

Poenotenje pogojev potovanja med evropskimi državami

Francija, Španija in Portugalska so zadnje države, ki so ta konec tedna uvedle tudi možnost vstopanja z dokazili o cepljenju za vse državljane Evropske unije. Vse skupaj vodi k poenotenju pravil, ki bodo omogočila čim bolj svobodna potovanja, pravi Andrej Šter, vodja Konzularnega sektorja na MZZ, in dodaja: "Morali bomo do konca junija poenotiti svoje pogoje vstopa, če bomo hoteli, da bodo tudi Slovenci imeli enovite pogoje za potovanja po celotni EU."